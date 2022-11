Junge Männer wollen Tankstelle in Türkheim mit Küchenmesser überfallen

Zwei junge Männer haben versucht, eine Tankstelle in Türkheim zu überfallen - doch die Gäste vor Ort reagierten vorbildlich.

19.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Zwei junge Männer haben am Freitagabend versucht, eine Tankstelle in Türkheim zu überfallen: Wie die Polizei berichtet, verhielten sich zwei Personen in der Tankstelle am Autohof in Türkheim sehr auffällig.

Die anwesenden Gäste beobachteten die zwei 18 und 19 Jahre alten Personen genau. Eine begab sich plötzlich hinter den Tresenbereich zum Verkaufspersonal und zeigte ein Küchenmesser. Die Gäste reagierten blitzschnell und überwältigten den Täter.

Der zweite Täter, der sich noch im Verkaufsbereich aufhielt, wurde ebenso festgehalten und den alarmierten Polizeikräften übergeben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Wörishofen und der Kriminaldauerdienst Memmingen ermitteln.