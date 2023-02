Basketballer des VfL Buchloe sammeln die ersten Punkte

Basketballer des VfL Buchloe gewinnen beim Tabellensechsten der Bezirksoberliga in Nördlingen mit 82:59. Am Wochenende erwarten sie den Konkurrenten Kaufbeuren.

13.02.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Eine lange Durststrecke haben die Basketballer des VfL Buchloe hinter sich: Zwölf Ligaspiele verloren sie in Folge. Jetzt klappte es mit dem ersten Sieg. Dieser fiel sogar sehr deutlich aus. Mit 82:59 gewannen die Ostallgäuer beim Tabellensechsten in Nördlingen.

Sieben Basketballspieler bildeten den Buchloer Kader

Dabei standen die Zeichen vor dem Spiel nicht gut: Einige Spieler waren weiter verletzt oder abwesende, sodass nur sieben Männer den Kader bildeten. Darunter Dariel de Lira Gomes, der sein Debut feierte und Johannes Rotter, der nach fünf Jahren sein Comeback in der ersten Mannschaft gab. Beide machten ihre Aufgabe sehr gut.

Von Beginn an gaben die Gäste aus Buchloe den Ton an und spielten immer wieder den Ball unter den Korb, wo der VfL einen deutlichen physischen Vorteil hatte. So war zur Halbzeit ein kleiner Vorsprung von sieben Punkten herausgespielt (38:31).

Nördlingen verschärft Abwehrarbeit und kommt holt auf

Nach der Pause verschärften die Rieser ihre Defensivarbeit und machten die Räume unter dem Korb und in der Zone immer enger. Im Angriff gelang es den Nördlingern in dieser Phase immer wieder, die Buchloer Verteidigung in Bedrängnis zu bringen. In der 28. Minute kamen die Nördlinger sogar bis auf zwei Punkte heran (44:42).

Doch dann kam eine sehenswerte Dreierserie des VfL: Zuerst versenkte Kapitän Tobias Chloupek vier Dreipunkte-Würfe bei vier Versuchen, danach traf auch noch Johannes Rotter, sodass am Ende des dritten Viertels die Buchloer schon einen beruhigenden Vorsprung heraus gearbeitet hatten (59:46). Von diesem Schock erholten sich die Nördlinger nicht mehr. Obwohl sie sich bis zum Schluss gegen die Niederlage stemmten, kamen sie nicht mehr heran. Buchloe verwaltete geschickt das Ergebnis und spielte die Zeit im Angriff runter. Am Ende stand ein deutlicher 82:59-Auswärtssieg zu Buche.

Am Wochenende steht Heimspiel des VfL gegen Kaufbeuren an

Das nächste Spiel findet wieder in der heimischen VfL-Halle gegen Ligakonkurrent Kaufbeuren statt. Gegen die Kaufbeurer hatte der VfL zu Beginn der Rückrunde deutlich verloren.

Die U18 festigte mit einem Auswärtssieg in Lindenberg ihren ersten Platz in der Bezirksliga. Bester Werfer beim 39:76-Erfolg war Augustine Odigie mit 27 Punkten.

Lesen Sie auch: Neues Angebot: VfL startet Kooperation mit Kindersport Allgäu