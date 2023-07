Hunderte Roma kampieren unerlaubt auf Wiese bei Igling - Was sie dort vorhaben

Hunderte Wohnwagen der Roma stehen auf einer Wiese bei Igling. Allerdings gibt es keine Erlaubnis, die Fläche für das Camp zu nutzen. Was sie dort vorhaben.

18.07.2023 | Stand: 06:23 Uhr

Ein in den vergangenen Tagen stetig gewachsener „Campingplatz“ sorgt gerade für Gesprächsstoff in Erpfting: Nahe der A96 stehen auf einem Feld unweit des Landsberger Ortsteils momentan mehr als 100 Wohnmobile und Wohnwagen. Laut Stadt wurde für das Lager allerdings nicht die nötige Erlaubnis eingeholt. Die meisten der Bewohnerinnen und Bewohner stammen nach eigenen Angaben aus der französischen Großstadt Straßburg und gehören der Volksgruppe der Roma an. Unsere Redaktion war in dem Lager vor Ort: Warum die Frauen, Männer und Kinder in die Region gekommen sind und was sie dort vorhaben.

