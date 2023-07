Viele Verlierer auf den Feldern rund um Buchloe

Wie gut fällt heuer die Ernte aus? Das ist Thema bei der Erntepressefahrt des Bauernverbandes. Neben dem Klimawandel kämpfen die Landwirte rund um Buchloe noch mit anderen Herausforderungen.

Von Klaus Dieter Treude

11.07.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: Die Selbstversorgung der Bevölkerung mit Getreide ist (noch) mit 108 Prozent gesichert. Lediglich bei Sommergerste liegt sie bei 56 Prozent. Die schlechte Nachricht: Der Klimawandel ist voll in der Region angekommen. Das 1,5-Grad-Ziel wird in Deutschland klar verfehlt. Es gibt nicht zu wenig Regen und auch nicht zu viel Sonne (2020 war das wärmste, 2022 das fünftwärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Klimaaufzeichnungen 1881) – aber die Verteilung stimmt nicht. Wetterextreme werden häufiger, mehr Schädlinge setzen der Frucht zu. Hat die Natur früher noch Fehler bei der Aussaat verziehen, so tut sie das heute nicht mehr. All das und noch mehr wirkt sich auf die Ernteerträge aus.

