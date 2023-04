Vier Tote beim Betonieren: Prozess zu Baustellenunglück startet

Bei einem Baustellenunfall in Denklingen kommen im Oktober 2020 vier Männer ums Leben. Nun wird die Tragödie vor dem Amtsgericht in Landsberg aufgearbeitet.

16.04.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Ein Baustellunfall in Denklingen erschütterte die Region im Oktober 2020. Auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens im Gewerbegebiet kamen damals vier Bauarbeiter ums Leben. Sie waren dabei, einen Verbindungstrakt auf dem neuen Firmenareal zu betonieren. Als der Trakt einstürzte, wurden die vier Männer verschüttet und starben noch am Unglücksort. Ab Donnerstag, 20. April, wird die Tragödie vor dem Amtsgericht in Landsberg juristisch aufgearbeitet. Auf der Anklagebank müssen sich die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens verantworten. Was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft.

