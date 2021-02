Nach einem Reihentest bei Patienten und Mitarbeitern sollen am Dienstag die Ergebnisse vorliegen. Die Klinik hat die Hygienemaßnahmen nochmals verschärft.

02.02.2021 | Stand: 07:43 Uhr

Am Dienstagvormittag sollen die Ergebnisse eines Reihen-Tests vorliegen, der bei Patienten und Mitarbeitern des Buchloer Krankenhauses St. Josef durchgeführt wurde. Dort wird ein Patient behandelt, der offenbar eine Mutation des Corona-Virus in sich trägt. Seit dem Wochenende schottet sich das Buchloer Krankenhaus deshalb komplett ab: keine Neuaufnahmen, keine Entlassungen. Ein Besuchsverbot gilt in der Klinik bereits seit Mitte Dezember.