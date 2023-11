Vitalitäts-Check für Buchloer Ortsteile steht vor dem Aus

Der geplante Vitalitäts-Check für die Buchloer Ortsteile Honsolgen, Hausen und Lindenberg wird zurück gestellt. Fördermittel stehen nicht mehr bereit.

12.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Weil Fördermittel gekürzt wurden, wird es nun doch keinen Vitalitäts-Check für die Buchloer Ortsteile Honsolgen, Hausen und Lindenberg geben. Diese „bedauerliche Mitteilung“ machte Bürgermeister Robert Pöschl in der Sitzung des Bauausschusses. Wie berichtet, war geplant gewesen, einen so genannten Vitalitäts-Check für die Buchloer Stadtteile durchzuführen. Dies alles unter Federführung des Amts für ländliche Entwicklung (ALE) sowie mithilfe von Bürger-Workshops.

Wo drückt der Schuh?

Dabei sollte beispielsweise herausgefunden werden, wo die Dörfer der Schuh drückt; was den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort fehlt, was sie sich in Sachen Nahversorgung oder Mobilität wünschen. Im Mittelpunkt wäre eine Bestandsaufnahme der örtlichen Immobilien und ein dazu gehöriges Flächenmanagement gestanden. Ein besonderes Augenmerk legt der Check auf Baulücken in den Dörfern, auf leer stehende Hofstellen oder auch auf Häuser, die nur noch zu einem geringen Teil bewohnt sind. Aus den Bestandsaufnahmen sollten sich Empfehlungen entwickeln, die zeigen, wo Handlungsbedarf besteht. „Der Check ist eine Grundlage für den künftigen Planungsprozess", sagte die zuständige Mitarbeiterin der ALE vor einem haben Jahr in Buchloe.

Kosten: 35.000 Euro

Mittlerweile wurden jedoch Bundesmittel für den ländlichen Raum gekürzt und das Amt für ländliche Entwicklung kann laut Pöschl nicht abschätzen, welche Fördermöglichkeiten es in Zukunft geben wird. Daher einigte sich der Bauausschuss darauf, den Vitalitäts-Check zurückzustellen. Für die Durchführung waren ursprünglich rund 35.000 Euro veranschlagt gewesen.

Weitere Themen der Bauausschusssitzung waren: