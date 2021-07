Helmut Kleber, Vogelkundler aus Buchloe, berichtet von der Rettung des abgestürzten Jungstorchs. Warum das Tier nicht aus Versehen aus dem Nest fiel.

15.07.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Großer Schreck am Dienstagabend An der Halde in Buchloe: Ein Jungstorch ist aus seinem Nest auf dem Strommasten gefallen. Seine Eltern waren nicht zuhause. Anwohner meldeten das tierische Unglück bei der Buchloer Polizei. Die Beamten verständigten Helmut Kleber, Vogelkundler aus Lindenberg. Er fing das Tier mit einer Decke ein. Mithilfe der Buchloer Feuerwehr setzten die Helfer den gefallenen Vogel mit der Drehleiter wieder zurück ins Nest.