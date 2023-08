Neues Programm: Volkshochschule Buchloe bietet zahlreiche Kurse

Das neue Programm der VHS Buchloe steht fest. In den Seminaren wird Wissen zu diversen Bereichen vermittelt, darunter kochen, sich selbst verteidigen und mehr.

26.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Sich mit über 50 auf dem Arbeitsmarkt behaupten? Wie einen literarischen Text schreiben? Was braucht es, um Brot und Semmeln selbst zu backen? Auf diese und viele weitere Fragen geben eine Vielzahl ein- und mehrtägiger Workshops bei der Buchloer Volkshochschule (Vhs) Antwort.

Das neue Programm für Herbst und Winter ist online und wird bald verteilt und ausgelegt. Die Kurse decken dabei unterschiedliche Bereiche des Lebens ab. Dazu gehören Gesellschaft und Leben sowie Beruf, Karriere und EDV, Sprachen, Gesundheit und Fitness als auch Kultur und Gestalten. Neben den altbekannten Sprach- und Sportkursen hält das neue Programm auch einige Überraschungen bereit.

Vhs Buchloe: Das sind die neuen Kurse

In einem Seminar zur deutschen Schreibschrift um 1900 lernen die Teilnehmer an zwei Tagen das Lesen und Schreiben der Kurrentschrift. Diese war zwischen 1871 und 1918 die gängige Verkehrsschrift, wie man im Programm erfährt. Das Seminar kann dabei helfen, Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg, Urkunden und Akten aus der Kaiserzeit oder damalige Rezepte zu lesen. Passend dazu wird auch ein Ahnenforschungskurs angeboten. In dem Seminar gibt es Ratschläge zur Vorgehensweise mit Dokumenten, zur Recherche bei Behörden und der Handhabung sogenannter Hilfswissenschaften. Der Kurs richtet sich an Menschen, die mit der Familienforschung beginnen wollen oder bei der bisherigen Ahnensuche neue Impulse brauchen.

Um sich in bedrohlichen Situationen besser wehren zu können, bietet die Vhs einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren an. Dabei lernen die Teilnehmerinnen präventive Maßnahmen um Gewalt zu verhindern, sich selbst zu behaupten und letztendlich auch sich zu verteidigen. Dabei geht es nicht nur darum, sich körperlich wehren zu können. Schon ein selbstbewusstes Auftreten spiele eine große Rolle. Selbstverteidigung beginne im Kopf. Für den Fall, dass eine Situation doch eskaliert, lernen die Frauen Abwehr- und Blocktechniken, effektive Schlag- und Tritttechniken und vieles mehr.

Programmhefte der Vhs gibt es demnächst auch bei der Buchloer Zeitung

Für Fans internationaler Küche gibt es ein breites Kursangebot. Wer thailändisch oder peruanisch Essen möchte oder lernen will, wie man Sushi macht, kommt auf seine Kosten. Beim Kurs „Schwäbische Tapas“ bleiben die Teilnehmer kulinarisch in heimischen Gefilden.

Die VHS Buchloe hat zwar bis zum 8. September geschlossen, anmelden kann man sich aber trotzdem online. Auf der Internetseite der VHS sind die unzähligen Kurse einzeln aufgelistet. Ab dem 9. September liegen die Programmhefte auch bei der Buchloer Zeitung, Bahnhofstraße 30, aus. Ist ein Kurs bereits ausgebucht, gibt es noch immer die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Nähere Informationen gibt es unter www.vhs-buchloe.de oder telefonisch unter der 08241 90233.