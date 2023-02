Kinderyoga, Kräuterwiese und Konzerte: Volkshochschule Buchloe präsentiert neues Programm

Mit sportlichen Online-Kursen und einem bayernweiten Projekt geht die Volkshochschule Buchloe neue Wege. Im Frühjahr und Sommer 2023 gibt es knapp 300 Angebote.

23.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Zu Hause auf der Yogamatte entspannen, ein neues Programm am eigenen Computer kennenlernen – das bringt Vorteile mit sich, insbesondere in einem turbulenten Alltag. Daher setzt die Volkshochschule (Vhs) Buchloe 2023 vermehrt auf flexible Online-Angebote. „Da sehen wir Potenzial für die Zukunft“, sagt Leiter Michael Gayer. Zugleich gibt es in den Räumen der Vhs wieder viele interessante Einblicke und Kurse, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam in die Natur gehen, etwa zur Kräuterwiese an den Elbsee oder zu einer Nachtwanderung in den Wald.

Für das Frühjahr und den Sommer 2023 hat die Volkshochschule ein abwechslungsreiches Programm gestaltet. Knapp 300 Kurse und Vorträge aus den Bereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur warten auf Interessierte.

Volkshochschule Buchloe macht bei neuem Projekt mit

Seit Beginn dieses Jahres beteiligt sich die Vhs Buchloe außerdem am bayernweiten Projekt „Alpha-Kooperativ Transfer“. Dieses richte sich an Menschen ab 15 Jahren, „die Defizite beim Lesen und Schreiben haben“, erklärt Gayer. In den Grundbildungskursen geht es um Dinge des täglichen Lebens, beispielsweise um Wohnen, Einkaufen, Arztbesuche, Medienkompetenz und den Umgang mit Geld.

Sehr beliebt seien stets die BayernLab-Seminare, schildert Gayer. Dabei können Interessierte sogar in virtuelle Welten eintauchen und 3D-Druck ausprobieren. Auch für Familien und Kinder gebe es wieder viele Angebote – vom Musikgarten über Kochkurse bis hin zum Kinderyoga. Weiterhin stark gefragt sind die Integrationskurse, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Denn viele Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, fanden auch in Buchloe Zuflucht. Bei etwa 80 Prozent der Anfragen hätte das Vhs-Team einen Platz in einem Integrationskurs vergeben können, berichtet Gayer.

Insgesamt erholten sich die Teilnehmerzahlen nach den Corona-Jahren gerade wieder. „Das freut uns natürlich sehr.“ Doch ob es jemals wieder so werde wie vor der Pandemie, sei fraglich, meint Gayer. Vor Corona hätten bei den Kursen im Durchschnitt jedes Jahr etwa 6500 Menschen mitgemacht. Diese Zahl habe sich 2021 nahezu halbiert.

Wer möchte einen Kurs an der Vhs Buchloe anbieten?

Um das Programm noch vielseitiger zu gestalten, sucht die Vhs aktuell nach neuen Kursleitern und Kursleiterinnen. Konkrete Vorgaben gebe es nicht, sagt Gayer. „Wir sind da sehr offen.“ Wichtig sei aber, dass die Kurse dem humanistischen Wesen entsprächen und der Allgemeinbildung dienten. „Schön wäre, wenn wir noch mehr verschiedene Sprachen im Angebot hätten“, sagt Gayer.

Weitere Infos und Anmeldung zu den Kursen online unter www.vhs-buchloe.de oder telefonisch unter 08241/90233 im Vhs-Büro.