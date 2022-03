Die Initiatoren des Bürgerbegehrens in Denklingen melden sich zu Wort. Was sie von der Gemeinde in Puncto Wohnen und Bauen im Ort fordern.

23.03.2022 | Stand: 11:49 Uhr

In Denklingen wird es am 22. Mai einen Bürgerentscheid geben, der sich mit der künftigen Bebauung im Ort beschäftigt. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben sich in einem Schreiben an unsere Redaktion gewandt und kritisieren darin Aussagen von Bürgermeister Andreas Braunegger.