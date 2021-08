Vorschulkinder schenken der Kindertagesstätte St. Martin in Lamerdingen einen „Naschgarten“ zum Abschied

Mit einem "Naschgarten" haben sich die Vorschulkinder von "ihrer" Kindertagesstätte St. Martin in Lamerdingen verabschiedet. Was sie dort angebaut haben.

15.08.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Die Vorschulkinder haben sich mit viel Eifer und Fleiß von „ihrer“ Kindertagesstätte St. Martin in Lamerdingen verabschiedet. An einem Vormittag wurde zusammen mit helfenden Eltern ein „Naschgarten“ im Garten der Kita angelegt. Es wurde gemeinsam gebuddelt, geschaufelt, gerecht und gegossen, was das Zeug hielt. Den Kindern hat es sichtlich Spaß gemacht, ihr Abschiedsgeschenk zu gestalten. Die nachfolgenden Kindergartenkinder können in den nächsten Jahren leckere Johannisbeeren, süße Himbeeren, rote und grüne Stachelbeeren, Maibeeren und auch Jostabeeren ernten. „Naschen ist ausdrücklich erlaubt“, teilen die Organisatoren mit.

