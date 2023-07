Therapeut: So lässt sich an den Füßen die Persönlichkeit erkennen

Der Cranio-Sakral-Therapeut Maximilian Huber referiert beim VfL Buchloe unter anderem über die Anatomie und Reflexzonen – und ihre Wirkung auf den ganzen Organismus.

24.07.2023 | Stand: 10:13 Uhr

In Ergänzung zu den Kursen für Gesundheitsgymnastik stand beim VfL Buchloe ein besonderer Vortrag mit Übungen auf dem Programm. Maria Böck hat dazu eingeladen und war über den Zuspruch freudig überrascht. Masseur und Cranio-Sakral-Therapeut Maximilian Huber aus Buchloe stellte das Thema „Zeigt her eure Füße“ ausführlich dar. Die Füße sind das Fundament des Körpers und haben je 26 Knochen. Aber das entscheidende des Vortrags war die Tatsache, dass der ganze Mensch im Fuß abgebildet ist. Knochen, Rippen, Hüfte und auch die Organe sind an der Rückseite der Füße nachgezeichnet.

„In der Natur gibt es keine Zu-Fälle“, sagte Huber. Alles sei nach einer ganz bestimmten Gesetzmäßigkeit gewachsen – und so sei auch der Fuß das exakte Abbild der Persönlichkeit. Im Fuß spiegle sich der ganze Mensch. Auch Krankheitsbilder zeichneten sich an der Fußsohle ab und könnten in vielen Fällen durch Fußreflexzonen-Massage behandelt werden. Das uralte Wissen der Fußreflexzonen sei bereits aus der altchinesischen Kultur überliefert. „Wir finden dazu aber auch Aufzeichnungen aus dem alten Ägypten und bei den Mayas in Mittelamerika“, sagte Huber. Die Allgäuerin Hanne Marquardt habe diese Therapie mit ihren detaillierten Fußlandkarten in Europa salonfähig gemacht.

Grundsätzlich könne über die Fußreflexzonen der Organismus aktiviert oder beruhigt und somit entsprechend auf den Körper eingewirkt werden. Huber zeigte auch auf, dass durch den Stand zueinander und die Form der Zehen viel über das Wesen und die Eigenarten des Menschen erkannt werden könne. Bist du ein Kopfmensch oder doch eher ein Gefühlsmensch? Was ist dein Lernprozess und wo liegen deine Stärken? Das war nach dem Vortrag auch das große Thema der Anwesenden. Was sagen meine Füße über mich aus? So entwickelte sich im praktischen Teil eine interessante und auch spannend-lustige Fußrunde, in der jeder die Füße seines Nachbarn staunend betrachtete. Mit einer Barfußrunde endete die Veranstaltung. Das Barfußgehen heißt laut Huber, mit der Erde verbunden zu sein. „Wir werden wieder geerdet und dadurch können auch Entzündungen im Körper abgebaut werden.“