Waal: Autofahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

30.03.2022 | Stand: 13:54 Uhr

Am Dienstagmittag kam es in der Emmenhausener Straße in Waal zu einem Unfall.

Auto und Lastwagen stoßen in Waal zusammen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind ein Auto und ein Lkw ortsauswärts zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Fahrzeug schneiden. Er wurde beim Unfall schwer verletzt, ist jedoch nicht in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Über den Gesundheitszustand des Lkw-Fahrers hat die Polizei aktuell noch keine Informationen.

Unfall in Waal

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, die Unfallstelle zu untersuchen. Darum werde die Straße noch weiterhin gesperrt bleiben, teilt Polizeisprecher Dominic Geißer mit.

