Mit Leib und Seele Wald- und Wiesenarzt - Dr. Rahn übergibt Praxis

Nach 34 Jahren übergibt Dr. Werner Rahn seine Hausarztpraxis in Waal nun an ein junges Ehepaar. Was die beiden motiviert, auf dem Land zu praktizieren.

23.06.2022 | Stand: 17:48 Uhr

„So einen wie Sie könnten wir bei uns brauchen“, sagte eine Frau aus Bronnen vor etwa 35 Jahren zu Dr. Werner Rahn. Nach einem Schlaganfall war sie in die Intensivstation des Landsberger Krankenhauses gebracht worden, wo Rahn damals arbeitete. Wo „bei uns“ ist, musste die Patientin dem Arzt erst erklären – der gebürtige Rheinländer, der nahe der holländischen Grenze aufgewachsen ist, kannte weder Bronnen noch Waal.

