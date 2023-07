Elfmeter-Turnier und Open Air mit „Specialguest“ in Waal

Der TV Waal lädt am 29. Juli aufs Sportgelände ein zum Elfmeter-Turnier. 25 Teams haben bereits zugesagt. Im Anschluss gibt es ein Open Air mit Livemusik.

23.07.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Auf dem Sportgelände des TV Waal ist am Samstag, 29. Juli, ab 13 Uhr einiges geboten: Zunächst werden an die 25 Teams um den goldenen Zacken in der Krone schießen. Vom Elf-Meter-Punkt aus treten die Teams erst in der Gruppenphase gegeneinander an, ehe dann am späten Nachmittag die Finals stattfinden. Im vergangenen Jahr sicherte sich der 1. Suff Fuchstal BG den Wanderpokal und ist damit zur erneuten Teilnahme bei der achten Auflage des Turniers verpflichtet.

Nach dem Elfmeter-Turnier gibt es ein Open Air in Waal

Im Anschluss findet ein Open Air statt. „Live.Laut.Gänsehaut“ unter diesem Motto steht die diesjährige Tour der Coverband „Specialguest“– Waaler Eigengewächse, die langsam aber sicher die Grenzen erweitern und die Region mit saisonalem Cover-Rock versorgen. Direkten nach dem Turnier lassen es sich die Jungs um den Frontmann LJ Lottermoser nicht nehmen, das „Heimspiel“ vor der eigenen Sportstätte zu spielen. Von Metallica bis Schürzenjäger – am Samstag ist musikalisch für jeden etwas dabei. Auch die „Waaler Hymne“ darf bei einem solchen Anlass nicht fehlen, eine Liaison verschiedener Musikstile, geeint im symbolhaften Textphrasen, die Jung und Alt begeistern.

Je nach Turnierverlauf startet das Open Air gegen 19 Uhr. Für Verpflegung ist gesorgt.

