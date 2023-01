Französische Spezialitäten aus der alten Molkerei in Waal

Der französische Konditor Fabien Guigou stellt in Waal Macarons, Kekse und Croissants her. Für den Verkauf hat er einen Oldtimer Wohnwagen aus Biarritz geholt.

Wo früher in Waal Milch und Käse verarbeitet wurden, steigt Besuchern heute ein süßlicher Geruch in die Nase. Denn dort stellt der französische Konditor Fabien Guigou unter dem Namen Macaravane landestypisches Gebäck wie Macarons, Kekse und Croissants her.

Von der Konditor-Ausbildung in der Provence zur Backstube in Waal

Der 45-Jährige stammt aus der Provence, wo er auch die Ausbildung zum Konditor absolviert hat, lebt allerdings seit zehn Jahren in Bayern. Da ihm dort Backwaren aus der Heimat fehlten, wollte er selbst eine Konditorei eröffnen. Die leer stehende alte Molkerei in Waal bot dem Landsberger eine passende Backstube mit kleinem Verkauf. In dem Gebäudekomplex ist noch anderes Gewerbe untergebracht. „Wir sind eine kleine Community“, sagt Guigou.

Als seine Spezialität bezeichnet er Macarons – das ist rundes Baiser-Gebäck in verschiedenen Farben mit einer Cremeschicht in der Mitte. „Ein ganz neues Produkt für Bayern“, sagt der Konditor und lacht. Für seine Backwaren nutze er ausschließlich Produkte aus Bayern und der Provence – von dort komme etwa die Schokolade.

Den Oldtimer-Wohnwagen holt Guigou bis aus dem französischen Biaritz

Die Macarons sind auch Bestandteil des Firmennamens: Macaravane ist eine Zusammensetzung aus Macaron und Caravan, dem englischen Wort für Wohnwagen. Einen solchen hat sich Fabien Guigou nämlich umgebaut, um daraus seine Produkte zu verkaufen. Den Wohnwagen des französischen Herstellers „Digue“ vom Baujahr 1969 hat Guigou bis aus Biarritz geholt, einer Stadt an der französischen Antlantikküste nah an der spanischen Grenze. Die über 1000 Kilometer weite Rückfahrt mit dem Oldtimer habe drei Tage gedauert. „Aber ich wollte dieses Modell“, sagt er zur Erklärung.

Diesen Oldtimer Wohnwagen hat Fabien Guigou aus dem französischen Biarritz abgeholt. Bild: Guigou

Der Wohnwagen wurde innen passend ausgebaut und dient seitdem als fahrender Verkaufsstand – etwa jeden zweiten Samstag im Monat auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Landsberg (Breslauer Straße). Im Winter sei das allerdings nicht möglich, da das Streusalz dem 53 Jahre alten Gefährt zu sehr zusetzen würde. Darum befinde es sich aktuell in einem trockenen Winterquartier.

Mit dem Wohnwagen Hochzeiten und Geburtstage beliefern

Für die wärmere Jahreszeit hege Guigou jedoch große Pläne: Er möchte mit dem Wohnwagen Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage beliefern, von dort Kaffee und Gebäck ausgeben. Dafür wolle der 45-Jährige wahrscheinlich noch Personal anstellen, denn „Macarons sind sehr viel Arbeit.“

Die Backstube in der alten Molkerei in Waal (Buchloer Straße 9) ist dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Wochenende können die Kunden dort zwischen 8 bis 12 Uhr einkaufen.

