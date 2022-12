Gute Nachricht des Tages: Hausarzt Dr. Rahn aus Waal findet Praxis-Nachfolger

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem 16. Türchen steckt ein Glücksfall für Patienten und Eltern.

16.12.2022 | Stand: 05:19 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Was sich viele Hausärzte im ländlichen Raum sehnlichst wünschen, ist Dr. Werner Rahn gelungen: Er hat Nachfolger für seine Praxis in Waal gefunden, in der er 34 Jahre lang Patienten untersuchte.

Dr. Vanessa und Dr. Tobias Thurm übernehmen Waaler Hausarztpraxis von Dr. Werner Rahn

Das junge Mediziner-Ehepaar Dr. Vanessa Thurm und Dr. Tobias Thurm wagen den Schritt in die Selbstständigkeit und übernehmen die Praxis. Und es kommt noch besser: Tobias Thurm ist obendrein Facharzt für Kinder und Jugendmedizin – eine absolute Rarität im nördlichen Ostallgäu. Lange Zeit mussten Eltern mit ihren kranken Kindern bis nach Kaufbeuren, Bad Wörishofen oder Landsberg fahren. Die geglückte Praxisübernahme ist also nicht nur für Patienten von Dr. Rahn, sondern auch für Eltern aus der Umgebung ein echter Glücksfall. Lesen Sie auch:

