Waal II holt mit Kantersieg die Meisterschaft

Zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Waal siegt in Ettringen klar und deutlich mit 9:0.

12.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nichts anbrennen ließ die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Waal: In Ettringen kamen die Männer aus dem Singoldmarkt zu einem klaren 9:0-Erfolg im Saisonfinale. Damit sicherten sich die Waaler Tischtennisspieler die Meisterschaft in der Bezirksliga.

Von Beginn an konzentriert

Schon in den Doppeln war das konzentrierte Auftreten der Waaler Mannschaft zu erkennen. Heiß/Wiedemann und Heim/Demmler sorgten für glatte 3:0-Erfolge.

Mit 3:1 blieb die Kombination Schilling/Klausner erfolgreich. Im besten Spiel des Abends konnte Peter Heiß den Ranglistenersten der Gastgeber, Christopher Rid, knapp in Schach halten.

Gutes Blockspiel von Demmler

Weniger Probleme als noch in der vergangenen Saison hatte Rainer Wiedemann mit Marius Knopp. Am Ende stand ein 3:0 zu Buche. Gutes Blockspiel war ausschlaggebend für den 3:0-Sieg von Michael Demmler gegen Routinier Georg Schmidt. Ulrich Bauermeister zeigte in seinem Angriffsspiel zwar immer wieder gute Aktionen, aber Helmut Heim punktete in den entscheidenden Phasen des Spiels und brachte ein 3:0 nach Hause. Taktisch diszipliniert ging Alois Schilling gegen den Abwehrspieler Benedikt Müller vor. Nach guten Eröffnungsbällen punktete der Waaler Mannschaftssenior konstant mit seiner Vorhand. Den Schlusspunkt zum 9:0 setzte Wolfgang Klausner, der nach fahrigem Beginn besser in die Partie fand und mit seinem 3:2 den deutlichen Mannschaftserfolg vollendete. Durch diesen klaren Sieg sicherte sich das Waaler Sextett die Meisterschaft in der Bezirksliga.