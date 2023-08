Waal: In der alten Nagelschmiede entsteht neuer Wohnraum

Das denkmalgeschützte Gebäude im Ortszentrum soll saniert werden. Was die Bauherren planen und warum der Bürgermeister das Vorhaben „beispielhaft“ nennt.

Von Sabine Preller

09.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zu einem Wohnhaus umgebaut und saniert werden soll die ehemalige Nagelschmiede in der Singoldstraße in Waal. Über den entsprechenden Bauantrag diskutierte kürzlich der Waaler Gemeinderat. Das Gebäude befindet sich im unbeplanten Innenbereich und muss sich in die Umgebungsbebauung einfügen. Zudem befindet sich das Grundstück im Bereich des Waaler Ensembles und ist als Bodendenkmal kartiert. Durch die städtebauliche Lage am Marktplatz und die direkte Lage zur St. Anna Kirche ist das Gebäude estalterisch wichtig für den Ort.

