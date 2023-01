Das Jahr hat gezeigt: Jugendsport boomt beim TV Waal

Der Nachwuchs braucht nach der Pandemie Bewegung - das lassen zumindest die Mitgliederzahlen beim TV Waal vermuten. Sportheim soll neue Küche bekommen.

01.01.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Kinder und Jugendliche wollen nach der coronabedingten Verschnaufpause wieder Sport treiben. Das wurde bei der Jahresversammlung des TV Waal durch die Berichte der Abteilungsleiter deutlich. Besonders beim Kinderturnen gehen die Teilnehmerzahlen nahe an die Kapazitätsgrenze. Aber auch bei den anderen Sportarten sind hohe Zuwachsraten im Jugendbereich zu verzeichnen.

TV Waal ist mit 970 Mitgliedern größter Verein der Marktgemeinde

Vorsitzender Helmut Heim bedankte sich bei allen Sportlerinnen und Sportlern des größten Vereins der Gemeinde (etwa 970), die dem TV die Treue gehalten haben – trotz der Pandemie und dem dadurch eingeschränkten Programm. Dass der Verein auch finanziell auf gesunden Füßen steht, ging aus dem Kassenbericht hervor. Bei den turnusmäßigen Wahlen blieb – bis auf eine Änderung bei den Kassenprüfern – alles wie gehabt.

Bürgermeister Robert Protschka überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte allen ehrenamtlichen Funktionären, Trainern, Betreuern und Helfern aus. Der Bürgermeister gratulierte nochmals zum 125-jährigen Vereinsjubiläum und hob hervor, dass die gemeindliche Vereinsförderung genau dafür gedacht sei, um die Jugendarbeit in einem Breitensportverein zu unterstützen.

Sportheim des TV Waal soll eine neue Küche bekommen

Protschka sprach aber auch die Kostensituation in Sachen Turnhallennutzung an. Gespräche dazu wurden bereits aufgenommen. In naher Zukunft steht der Kauf einer neuen Küche im Sportheim auf dem Programm. Zudem wird in die Aus- und Weiterbildung der Trainer, Betreuer und Übungsleiter sowie in die Ausstattung in den Sparten investiert. In gewohnter Manier ehrte der Vorsitzende anschließend noch Mitglieder, die dem TV Waal seit vielen Jahren treu sind.

Wahlen des neuen Vorstands

Erster Vorsitzender: Helmut Heim

Zweiter Vorsitzender: Dirk Ückert

Kassiererin: Marianne Bail-Leukert

Schriftführer: Florian Schweinberger

Jugendleiterin: Margot Fischer

Beisitzer: Walter Bail, Bernhard Harrer, Bettina Kirchmeier

Kassenprüfer: Werner Demmler, Ramona Bacher, Maximilian Mayer (neu)

Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder

25 Jahre (silberne Ehrennadel): Petra Völk, Gerhard Tschöpe, Maximilian Mayer, Andreas Kögel, Christoph Kirchmaier, Andreas Kirchmaier, Michael Kaifler, Kathrin Jüptner, Michael Dost, Isabella Dost, Waltraud Böhm, Michael Blasi, Rosina Blank.

40 Jahre (goldene Ehrennadel): Andreas Tomschik, Michael Pawliszak, Helmut Niedermayer, Rupert Hofer, Matthäus Gramigna, Josef Bockhorni, Johann Bigielmajer, Jörg Bauernschmidt.

50 Jahre (Ehrenmitglied): Alois Reggel, Franz Koreis.

