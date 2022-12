Alles begann 1986 mit einem Wurzelstock

Insgesamt 36 Weihnachtskrippen haben Uschi und Franz Tangel bei sich zu Hause in Waal ausgestellt. Sogar Maria und Josef aus Neapel finden dort Obhut.

23.12.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Wer Uschi und Franz Tangel in Waal besucht, dem wird schnell klar: Krippen sind bei dem Ehepaar Programm. Bereits in der Einfahrt präsentiert sich ein liebevoll drapiertes Exemplar in einem Holzkasten – von einer Lichterkette eingerahmt und durch Glasscheiben vor der Witterung geschützt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.