Endlich wieder freundschaftliche Rivalität beim Xmas-Bowl

Endlich kämpfen wieder Footballspieler vom Landsberger X-Press und der Kaufbeurer Vandals in Waal den Xmas-Bowl aus. Die Oberbayern behalten die Oberhand.

08.01.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Wenn über den Bolzplatz in Waal ein Ei kullert, Schreie durch den idyllischen Marktflecken schallen und sich Männer in grünen und roten Trikots in den Dreck werfen, kann das nur eins bedeuten: Es ist Zeit für American Football. Nach drei Jahren Corona-Pause wurde am Samstag endlich wieder der Xmas-Bowl ausgespielt – dabei handelte es sich sogar um ein kleines Jubiläum.

