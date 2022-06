82-Jähriger bei Betriebsunfall in Waal schwer verletzt

Bei einem Betriebsunfall in Waal bei Buchloe im Ostallgäu wurde am Sonntag ein 82-Jähriger schwer verletzt.

20.06.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Bei einem Betriebsunfall in Waal bei Buchloe (Landkreis Ostallgäu) wurde ein 82-Jähriger am Sonntagvormittag schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann bei Arbeiten im Bereich der Mühlstraße aus Unachtsamkeit mit seiner Kleidung in ein laufendes Mühlrad geraten. Er wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

