Beim feierlichen Gottesdienst in Waal wird Michael Rudolf zum neuen Pfarrer von Waal und Jengen ernannt. Er wünscht sich Unterstütung - auch "von ganz oben".

30.10.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Waaler St. Anna-Pfarrkirche ist Michael Rudolf durch Dekan Thomas Hatosch im Auftrag von Bertram Maier, Bischof von Augsburg, am Samstag in sein neues Amt als leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen offiziell eingeführt worden.

