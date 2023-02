Bald wird die Emmenhausener Straße in Waal zur Baustelle

Knapp 1,3 Millionen Euro soll die neue Brücke in Waal kosten. Zudem spricht der Gemeinderat über Standorte für Windräder und die Unterbringung Geflüchteter.

Für die neue Brücke in der Emmenhausener Straße muss die Gemeinde Waal tiefer in die Tasche greifen. Neben diesem Bauprojekt waren die wichtigsten Themen in der Gemeinderatssitzung mögliche Flächen für Windräder und die angekündigte Resolution zur Unterbringung Geflüchteter im Ort.

Pläne in der Emmenhausener Straße: Neue Brücke, Bushaltestelle, Querungshilfe

Dass die marode Brücke in der Emmenhausener Straße erneuert werden muss, hat der Rat bereits im August beschlossen. Dabei wird zudem eine Bushaltestelle mit Querungshilfe angelegt. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich nun auf 1,285 Millionen Euro – das sind 50.000 Euro mehr als im Sommer veranschlagt. Das liege an notwendigen Gutachten. Nach Abzug des staatlichen Zuschusses bleiben dem Markt Waal Kosten von 645.000 Euro.

In einer Präsentation erläuterte Sonja Moden vom Planungsbüro Steinbacher Consult die Arbeiten. Die Brücke werde im Tiefgründungsverfahren auf Pfählen gebaut, was günstiger sei als eine Flachgründung. Die Überquerung der Straße an der Einmündung zur Ritter-von-Herkomer-Straße werde durch den Bau der Bushaltestelle und einer Querungshilfe entschärft. Eine mehrfach angesprochene Verkehrsinsel könne nicht verwirklicht werden.

Für die Baustelle sollen Bäume weichen - das sorgt im Waaler Gemeinderat für Unmut

Die vermeintlich notwendige Fällung mehrerer Bäume brachte Diskussionsbedarf. Ratsmitglied Niklas Stoß war der Meinung, dass man die größte Birke stehen lassen sollte. Moden meinte, dies würde erheblichen Mehraufwand bedeuten. Bei verletzten Wurzeln käme es zu einer Sicherheitsfrage. Der Baum steht teils auf Gemeindegrund. Auch wenn jeder Verlust eines Baumes schmerze, möchte Bürgermeister Robert Protschka diese Verantwortung nicht übernehmen.

Ein Sachverständiger soll prüfen, ob die „nördliche“ Birke erhalten werden kann. Geplanter Baubeginn ist am 12. Juni, mit einer Fertigstellung rechnet man bis Anfang Dezember. Während der Sperrung werden Umleitungen eingerichtet. Er will sich um eine gute Lösung für den Schulbus-Verkehr kümmern, sagte Protschka.

Waal gibt Stellungnahme ab - diese Suchräume wären für Windräder geeignet

Für die Suche nach Vorranggebieten für die Nutzung von Windenergieanlagen (WEA) sind alle Gemeinden aufgefordert, eine Stellungnahme zu geeigneten Suchräumen abzugeben. Für die Gemeinde Waal sind sechs Suchräume ausgewiesen: zwischen Bronnen und Erpfting, im Osten zwischen Waal und Unterdießen, eine kleine Fläche im Nordwesten, die die Suchfläche von Jengen streift sowie im Westen ebenfalls angrenzend an die Jengener Fläche.

Zwei Bereiche – beim Holzweiher und im Süden Richtung Oberostendorf – haben die Mitglieder bereis ausgeschlossen. Die Argumente der Ratsmitglieder zu den einzelnen Flächen für Windräder sammelte Protschka, der die Stellungnahme fristgerecht zur Behörde schickt.

Marktgemeinde verabschiedet Resolution zur Integration von Geflüchteten

Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Resolution für die Aufnahme von Geflüchteten zu verabschieden. Anlass waren die Pläne des Landkreises, im Gasthaus zur Post Geflüchtete unterzubringen, sowie die folgenden Demonstrationen dagegen und dafür – samt Drohbrief an den Veranstalter. Die demokratisch gewählten Vertreter sprechen sich entschieden gegen jede Form von Extremismus, Intoleranz und Menschenverachtung aus.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte der Gemeinderat: aktiv gegen Ausgrenzung und für ein friedliches Zusammenleben eintreten, sich gegen diskriminierende und rassistische Äußerungen wehren, eine tolerante und humanitäre Gesinnung sowie Zivilcourage stärken und Maßnahmen für gelungene Integration und ein friedliches Miteinander ergreifen.

Bauprojekte beschäftigen den Waaler Gemeinderat

Zudem beschäftigten Bauvorhaben das Gremium. Die lose Voranfrage eines Waalers zum Neubau einer Handwerkergarage mit Büro und Betriebsleiterwohnung wurde mehrheitlich abgelehnt, da der funktionale Zusammenhang zwischen Gewerbe und Mitarbeiterwohnung bezweifelt wurde. Auf Zuspruch stieß hingegen ein Antrag auf Erweiterung eines Zweifamilienhauses und Neubau einer Garage. In den ursprünglichen Plänen, die bereits im Juli 2021 beantragt wurden, waren die Abstandsflächen nicht eingehalten. Die letztendliche Entscheidung über die beantragten Abweichungen der Abstandsflächen obliegt der Unteren Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt.

Ein weiterer Waaler legte einen neuen Plan vor: Wollte er ursprünglich ein Doppelhaus auf das 556 Quadratmeter große Grundstück bauen, reichte er nun ein deutlich kleineres Einfamilienhaus ein. Da das Grundstück an ein Gewässer grenzt, hat die Untere Naturschutzbehörde eine artenschutzrechtliche Prüfung angeordnet. Der Rat stimmte zu, sofern dieses Gutachten vorgelegt werden kann.

