Kleidung ein zweites Leben schenken: Christa Schmid betreibt die Boutique für Second-Hand-Mode in Waal. Nun hat sie eine Modenschau geplant.

05.11.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Kleidungsstücken ein zweites Leben schenken – das hat sich Christa Schmid vorgenommen. Mitte Juli hat sie in Waal eine Second-Hand-Boutique eröffnet und bietet hier Kleidung für Damen, Herren und Kinder in allen Größen an. Viele der Kleidungsstücke sind kaum getragen, manche sogar noch nie. Zum Wegwerfen sind sie jedoch viel zu schade, findet Christa Schmid. „Nachhaltigkeit war mir schon immer sehr wichtig“, sagt die Ladeninhaberin.

