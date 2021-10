Waal: Radlader geht in Flammen auf - 17-Jähriger gelingt die Rettung

Vermutlich wegen eines technischen Deffekts ging am Dienstagabend ein Radlader in Flammen auf, während ein 17-Jähriger einen Feldweeg reinigte.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 17-jähriger Landwirtssohn am Dienstagabend mit der Reinigung eines geteerten Feldwegs an der Kreisstraße zwischen Waal und Bronnen beschäftigt, als das Gerät Feuer fing.

Er nutzte die kleine Baumaschine, um die Spuren der vorangegangenen Feldarbeit zu entfernen. Während der Fahrt auf dem geteerten Feldweg bemerkte der junge Mann im Fahrzeuginnern neben dem Fahrersitz eine Rauchentwicklung.

Sofort verließ er den Radlader. Dieser geriet in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Waal und Buchloe löschten das Fahrzeug ab. Zudem musste die Feuerwehr auslaufenden Diesel auffangen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Radlader entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000, Euro.

Ursache war nach erster Einschätzung möglicherweise ein technischer Defekt der einen Kabelbrand zur Folge hatte.

