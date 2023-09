Waaler Schützen weihen neues Schützenheim feierlich ein

Im Jahr 2016 wurden die Waaler Schützen „heimatlos“. Nun haben sie eine neue Bleibe. Für die Besucher war der Tag der offenen Tür ein wahrer Volltreffer.

04.09.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Endlich ist es so weit: Die Waaler Schützen haben wieder ein Zuhause. Viele Besucherinnen und Besucher strömten am Sonntag zur Einweihung des neuen Schützenheims, informierten sich über das Sportangebot und legten selbst den Finger an den Abzug.

“Der Bau des Schützenheims war nicht ganz einfach, sehr nervenaufreibend, kräftezehrend und es gab auch einige Hürden zu bewerkstelligen“ – so fasste Jens Burger, Vorsitzender der Vereinigten Schützen Waal, den Werdegang des neuen Schützenheims zusammen. Zweiter Bürgermeister Karl Völk erinnerte an die ersten Gespräche im Jahr 2016, als „die Schützen gerade heimatlos geworden waren“. Hintergrund war, dass die angestammten Räume im alten Schützenheim im Gasthaus Post durch die derzeitigen Eigentümer umgebaut wurden. Per Bürgerentscheid sprachen sich die Waaler für den Ausbau des Schützenheims im Untergeschoss des Bürgerhauses aus. Ein entscheidender Faktor: Altschützenmeister Konrad Alt. Ihm gebühre wegen seines „Durchhaltevermögens und schier unermüdlichen Einsatzes“ laut Burger besonderer Dank.

Neues Schützenheim in Waal findet Platz im Bürgerhaus

Rund 100 Mitglieder zählen die Vereinigten Schützen Waal derzeit, das jüngste ist fünf, das älteste 90 Jahre alt. Beim Tag der offenen Tür stellte der Verein nun das neue Schützenheim vor und die Bogenschieß-Abteilung präsentierte sich auf dem Außengelände. Besucher waren zum Probeschießen eingeladen und nutzen mal mehr, mal weniger zaghaft das Angebot – stets aber unter fachmännischer Anleitung. Die neue Schießanlage bietet acht Schießstände mit modernster technischer Ausstattung für Luftpistole und Luftgewehr.

Beim Tag der offenen Tür in Waal war sowohl beim Schießen... Bild: Nicole C. Becker

Petra Fäustle (49), seit dem zwölften Lebensjahr selbst aktive Schützin und langjähriges Vereinsmitglied, ist begeistert von den neuen Möglichkeiten: „Super! Das ist ein extremer Fortschritt in der Technik.“ Nun habe auch in Waal die Digitalisierung Einzug gehalten, ergänzte Vorstand Burger schmunzelnd. Paul Rothkegel (32) ist bereits 20 Jahre im Verein. Er findet lobende Worte für die Schießanlage. „Trotz Untergeschoss sind die Räume hell und freundlich und top schallisoliert. Durch die digitalisierte Aufzeichnung der Schüsse hat man jetzt direkt seine Ergebnisse auf dem Display.“

Mit Enrico Wenzel (42) konnte ein Waaler für die neue Abteilung Bogenschießen gewonnen werden. Wenzel war erfolgreicher Bogenschütze in der Bundes- und Landesliga. Seit Juni bietet er das Bogenschießen in Emmenhausen an. Wegen des starken Zulaufs gibt es neben dem Training am Freitag inzwischen einen Zweittermin für Fortgeschrittene am Dienstag. Dann trainiert auch Wenzels Tochter Lillimee (15), die bereits mit sechs Jahren erstmals den Bogen spannte, mit.

...als auch beim Musizieren Treffsicherheit gefragt. Die einen hatten die Zielscheibe im Visier, die anderen die richtigen Noten. Bild: Nicole C. Becker

Aus dem benachbarten Emmenhausen war die erfolgreiche Sportschützin Amanda Hofer zu Gast. Ihr Urteil: „Super Schießstände! Ich freue mich schon auf das Freundschaftsschießen mit den Waaler Vereinskollegen.“ Günter Bullinger (62), Böller-Schussmeister und Gründungsmitglied der Abteilung Böllerschießen, informierte über die Pflege des Brauchtums. Bei den ausgestellten Schaftböllern handle es sich keineswegs um Gewehre, sondern um sogenannte Knaller- und Effektgeräte, „für deren kunstvolle Ausfertigungen man gerne mal bis zu mehreren tausend Euro investieren könne“, sagte Bullinger.

Sportschützin über die neue Anlage in Waal: "Super Schießstände!"

Die Musikgesellschaft „Harmonie“ umrahmte den Nachmittag musikalisch. Zudem konnten Kinder die verschiedenen Instrumente ausprobieren. Der sechsjährige Philipp setzte sich sogleich ans Schlagzeug und schwang die Sticks. Die Wasserwacht präsentierte ihr „Helfer vor Ort“-Fahrzeug – inklusive Probesitzen – und der Obst- und Gartenbauverein war ebenfalls am Start. Er bot neben dem Waaler Bürgerhaus seinen jährlichen Herbst-Pflanzenverkauf. In der Gemeindebücherei konnten Besucher zudem neue Lektüre ausleihen oder sich am Glücksrad versuchen.

Das vielfältige Angebot machte aus dem Tag der offenen Tür ein gut besuchtes Familien-Sommerfest mit lokalen Vereinen. „Eine gelungene Veranstaltung, wie wir sie voraussichtlich jetzt jährlich stattfinden lassen werden“, so der Zweite Bürgermeister.