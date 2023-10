Aufgabe der Waaler Quartiersmanagerin: Auf die Wünsche der Bürger eingehen

Quartiersmanagerin Isabelle Hetschko stellt bei Seniorenversammlung in Waal ihre Pläne vor. Es geht um Ausflüge, Mittagstische – und um Hilfe bei Bürokratie.

13.10.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Um mehr über die Wünsche der Waaler Bürgerinnen und Bürgern zu erfahren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, luden Quartiersmanagerin Isabelle Hetschko, Bürgermeister Robert Protschka und Seniorenbeauftragte Doris Neuner zur ersten Bürgerversammlung für Seniorinnen und Senioren ins Bürgerhaus ein.

Beim Quartiersmanagement geht es in erster Linie um ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Und wie das in der Marktgemeinde gelingen kann, dazu hatten die die Teilnehmer einige Ideen mitgebracht. Die Bürger wünschten sich etwa ein besseres Mobilitätsangebot, eine öffentliche Toilette und auch das Thema „sichere Straßenübergänge“ stand im Fokus. Anhand dieser Anregungen will Hetschko spezifisch auf die Probleme eingehen und bestenfalls eine Umsetzung der Ideen erwirken.

Quartiersmanagement in Waal: Ideen aufnehmen und umsetzen

Vor allem eine Frage sorgte für regen Austausch: „Wie möchte ich mich einbringen?“ Die Frage zielte darauf ab, dass insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger über viele Fähigkeiten, Erfahrungen und wertvolles Wissen verfügen, das sie auch weitergeben wollen.

Isabelle Hetschko ist die erste Quartiersmanagerin der Marktgemeinde Waal. Bild: Alexandra Hartmann

Weiter ging es um Projekte und Aktivitäten, die die Quartiersmanagerin plant – oder schon umgesetzt hat. So fand bereits Ende September ein naturkundlicher Herbst-Spaziergang, geführt von Herrn Robert Eiler, statt. Dieser traf – ebenso wie der erste Mittagstisch im Deutschen Haus – auf großen Anklang. Zudem wurde am 10. Oktober gemeinsam mit dem Frauen- und Mütterkreis ein Senioren-Café im Senioren- und Pflegeheim veranstaltet. Als nächstes kulinarisches Event ist ein Sonntagscafé für Senioren am 22. Oktober geplant – ebenfalls im Deutschen Haus. Schon fest terminiert ist außerdem der Adventsmarkt im Senioren- und Pflegeheim am 24. November.

Einiges ist schon passiert - und weitere Pläne gibt es bereits

Damit hat Hetschko in ihrer bislang dreimonatigen Amtszeit schon viele Projekte organisiert, aber die Arbeit geht weiter. Um für mehr Unterstützung für Seniorinnen und Senioren im Alltag zu sorgen steht die Managerin in Gesprächen mit einer Agentur, die unterschiedlichste Hilfestellungen anbietet. Betroffene, Menschen, die Unterstützung brauchen, sollen sich im Quartiersbüro melden. Eine Abrechnung der Dienstleistungen über die Pflegekassen sei teilweise möglich, hieß es.

Weiter sollen Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht an den Aktivitäten teilnehmen, sollen nicht in Vergessenheit geraten. Hetschko plädierte, auch in der Nachbarschaft genau hinzuschauen und hinzuhören, um gemeinsam Wege zu finden, Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermöglichen. „Da gibt es viele Möglichkeiten – da dürfen wir alle gemeinsam kreativ sein“, sagte sie.

Lesen Sie auch: Ein Paradies für Vögel - Paar aus Waal erhält Auszeichnung