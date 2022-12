Beim Haushalt des Wasserzweckverbands gibt es einen Stau

Der Wasserzweckverband Obere Singoldgruppe kann den Etat noch nicht verabschieden. Dafür gibt es Neuigkeiten zu der Baustelle an der Singoldbrücke in Waal.

Anders als ursprünglich geplant, konnte der Wasserzweckverband der Oberen Singoldgruppe in der jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das Jahr 2023 nicht verabschieden. Stattdessen sprachen die Mitglieder über Sparpotenzial beim Tausch der Wasserzähler, teurere Stromkosten und die Erneuerung der Wasserleitungen in der Emmenhausener Straße in Waal.

Als Grund dafür, dass der Haushaltsplan aufgeschoben werden musste, nannte der Waaler Bürgermeister Robert Protschka, der gleichzeitig Vorsitzender des Wasserzweckverbandes ist, dass die Stadtwerke Landsberg am Lech lange keinen kaufmännischen Vorstand hatten, der für die Beratung mit zuständig ist. „Der Haushaltsplan ist nun für Anfang Februar 2023 zu erwarten“, so Protschka.

In der Emmenhausener Straße in Waal werden auch Wasserleitungen erneuert

In der jüngsten Sitzung standen somit kurzfristig andere Themen auf der Tagesordnung. Etwa die Erneuerung der Wasserleitungen in der Emmenhausener Straße im Markt Waal. Da für die Sanierung der Singoldbrücke die Straße über mehrere Monate gesperrt wird (wir berichteten), hat man sich dazu entschieden, die Baumaßnahmen an den Wasserleitungen ebenfalls in dieses Zeitfenster zu legen.

Der Beschluss wurde unter Vorbehalt gefasst, da durch den fehlenden Haushaltsplan 2023 die rechtliche Grundlage für die Vergabe der Leistungen erst noch geprüft werden muss.

Große Ersparnis furch Stichprobenverfahren beim Austausch der Wasserzähler

Aus dem Jahresbericht 2022 der Technischen Betriebsführung ergab sich, dass durch das Stichprobenverfahren beim Austausch der Wasserzähler mehr als 40.000 Euro eingespart werden konnten. Von 825 zu tauschenden Hauswasserzählern wurden von der Eichbehörde 89 Zähler ausgewählt.

Da bei der Prüfung alle Messtoleranzen eingehalten wurden, wurde die Eichzeit der restlichen 726 Wasseruhren um drei Jahre verlängert. Nach diesem Zeitraum wird es eine zweite Stichprobe geben. Sollte diese ebenfalls positiv verlaufen, müssen alle Zähler erst nach sechs Jahren ausgetauscht werden. Durch dieses Verfahren sollen Kosten und Ressourcen gespart werden.

Stromkosten für Anlagen der Oberen Singoldgruppe steigen

Die Verbandsmitglieder wurden darüber informiert, dass sich die Stromkosten für die Anlagen der Oberen Singoldgruppe zum 1. Januar 2023 durch die aktuelle Erhöhung der Einkaufspreise von momentan 24,75 Cent pro Kilowattstunde auf 38 Cent erhöhen werden. Ab Februar 2023 wird eine Kilowattstunde 42 Cent kosten. Die Obere Singoldgruppe sieht diesen Preis bei den Stadtwerken Landsberg am Lech im Vergleich zu anderen Anbietern als fair an.

In Hinblick auf die steigenden Stromkosten wurde in der Versammlung angeregt, die Wirtschaftlichkeit von Solarstrom für die Pumpen zu prüfen. „Grundsätzlich eine gute Sache“, sagte Protschka. Allerdings müsse man zuerst herausfinden, welche Dachflächen für den Bau solcher Solaranlagen in Frage kämen. Er gab außerdem zu bedenken, dass die Investitionskosten dafür sehr hoch seien.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder Änderungen der Verbandssatzung. Unter anderem soll die Summe bei der Vergabe von Leistungen und Lieferungen des Verbandsausschusses von 15.000 Euro auf 40.000 Euro steigen. Ebenfalls geändert wird die Berechtigung für den Vorsitzenden für einmalige Verpflichtungen. Statt bisher über 1000 Euro kann der Vorsitzende nun über bis zu 5000 Euro allein entscheiden. Mit Zustimmung des stellvertretenden Vorsitzenden ist eine Erhöhung auf 15.000 Euro vorgesehen.

