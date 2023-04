Laden "Tante Resi unverpackt" bekommt mit Nachhaltigkeitspreis

Die Waalerin Theresa Kummer ist mit ihrem Unverpackt-Mobil in der Umgebung unterwegs. Nun hat „Tante Resi unverpackt“ den Rotary-Nachhaltigkeitspreis bekommen.

Die Waaler Unternehmerin Theresa Kummer von „Tante Resi unverpackt“ hat den Rotary-Nachhaltigkeitspreis erhalten. Bürgermeister Robert Protschka lobte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die unternehmerische Leistung. Er könne nur empfehlen, Donnerstagabends am mobilen Stand von Theresa Kummer vorbeizuschauen.

Waalerin will mit Unverpackt-Mobil Verpackungsmüll vermeiden

Das Konzept von „Tante Resi unverpackt“ ist, Verpackungsmüll zu vermeiden und regionale Hersteller zu unterstützen. Nudeln, Müsli, aber auch Hygiene-Artikel werden am Unverpackt-Mobil lose verkauft. Kundinnen und Kunden bringen eigene Behältnisse mit, die Theresa Kummer befüllt. Für spontane Einkäufe habe die Waalerin auch Gläser mit an Bord. Mit ihrem Verkaufsstand hält sie regelmäßig in Waal und Waalhaupten sowie in der näheren Umgebung. Das Motto von Theresa Kummer: „Was in fünf Minuten gegessen ist, braucht keine Verpackung, die über 200 Jahre hält.“

