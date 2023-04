Waaler Nachwuchsregisseur bringt Theaterstück auf die Bühne

Nachwuchsschauspieler zeigen im Waaler Passionstheater Vinzenz Neuners Stück „Die Wunden der Zeit“. Damit erfüllt sich ein Kindheitstraum des jungen Regisseurs.

05.04.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Zur Erfüllung eines Kindheitstraums braucht es 16 Kinder, zwei tatkräftige junge Damen (Mira Gläßner und Martina Kassner), ein rühriges Backstage-Team und einen mutigen Autor. Mit seinem Theaterregie-Debüt überzeugte der Waaler Vinzenz Neuner bei der Uraufführung seines Stücks „Die Wunden der Zeit“.

400 Besucherinnen und Besucher fanden den Weg ins Waaler Passionstheater. Dort herrschte helle Freude über den jungen Theaternachwuchs, der im Rahmen des 400-jährigen Waaler Passionsjubiläums mit einem eigenen Stück Aufsehen erregte. Lucia Kellner, stellvertretende Vorsitzende der Passionsspielgemeinschaft Waal, begrüßte die vielen Gäste: „Wir freuen uns und sind neugierig auf die Nachwuchsschauspieler“.

Im Theaterstück geraten die Protagonisten plötzlich in einen Strudel zwischen Zukunft und Vergangenheit

Die begaben sich im Anschluss auf der Bühne auf eine unfreiwillige Zeitreise der futuristischen Art: Im Weltall gerät ihr Raumschiff in technische Schwierigkeiten. Der Unglauben von Pykka, dass Zeitmaschinen wissenschaftlich unmöglich seien, wird durch die Realität Lügen gestraft. Denn plötzlich ist die Crew im Mittelalter. Die Zeitreisende Miku, die „mal hier, mal da“ agiert, transferiert sie dorthin. Der Arzt, Dr. Alers, kümmert sich nach der Landung um die Raumschiff-Crew. Und die beschließt: „Wenn das hier die Vergangenheit ist, haben wir die Chance, die Zeit kennenzulernen.“

Wunden der Zeit der Uraufführung von seinem Stück „Die Wunden der Zeit“ von Vinzenz Neuner im Passionsspieltheater in Waal

Die Crew klaut Tücher von einer Wäscheleine. Durch den Diebstahl landen die Gäste beim König. König Argante – herrlich überzogen und albern dargestellt – verdonnert die Crew zum Helfen in der Gastwirtschaft. Die derben Kommentare zum gastronomischen Beruf erheiterten das Waaler Publikum. Die Crew macht das Beste aus der Strafe und kommt der Bevölkerung näher.

Zu Musik aus der Zukunft und im Tanz vereint, entsteht in der Vergangenheit nun Neues. Das Miteinander wird jedoch jäh unterbrochen. Der König straft die „illegale Tanzparty“. In all dem Durcheinander entsteht ein zartes Band der Liebe zwischen dem Doktor und Charlott. Der wird von der Crew gewarnt, er dürfe sich nicht in die Zeitlinie von ihr einmischen. Er schade sich sogar, wenn er Emotionen zulasse.

Nachwuchsregisseur Vinzenz Neuner setzt in seinem Stück eine dramatische Wende um

Das Theaterstück erlebt eine dramatische Wende, als der König narzisstische Züge entwickelt. Auch eine Flut bricht sich Bahn. Immer absurder wird das eitle Ansinnen des Königs, der ohne Palast plötzlich seine Krone hinschmeißt. Die losgelassene Macht entzweit die Soldaten, sie streiten sich um die Krone. Doch Natilia aus dem Fluß rettet das Volk. Schließlich kehrt die Crew in die Zukunft zurück. Zurück bleibt Charlott: „Mein Platz ist genau hier an diesem Ort und in dieser Zeit.“

Tosender Applaus für den Waaler Autor Vinzenz Neuner – bereits für seinen Film „A Walk Outside“ international ausgezeichnet – und das gesamte Kreativteam war der Lohn der zweimonatigen Probenzeit. Damit wurde sicherlich nicht nur Neuners Traum erfüllt. Auch die Herzen der Waaler Grundschulkinder schlagen nun fürs Theater.

Lesen Sie auch: Waaler Regisseur Vinzenz Neuner mit virtuellem Spaziergang erfolgreich