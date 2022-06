Der zweite Bürgermeister tauscht sich bei der Auftaktveranstaltung zur „Klimakonformen Kommune“ mit anderen Gemeinden in ganz Bayern über Klimaprojekte aus.

01.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zweiter Bürgermeister Karl Völk berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Waal von der Auftaktveranstaltung zur „Klimakonformen Kommune“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. Bei der Online-Veranstaltung stellten einige Bürgermeister aus bayerischen Gemeinden ihre Umweltprojekte vor. So ging es zum Beispiel um die Renaturierung von Bächen, um Überschwemmungen zu verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.