Mehr als nur Schaukel und Sandkasten im Waaler Neubaugebiet

Bürgerbeteiligung soll klären, wie der neue Spielplatz in Waal ausgestattet werden soll. Auch Temposünder in den Ortsteilen sind Thema im Gemeinderat.

31.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Für das Neubaugebiet an der Waaler Otto-Kobel-Straße war seit Planungsbeginn ein Spielplatz im Bebauungsplan vorgesehen. Der war nun auch Thema im Gemeinderat. Die rund 500 Quadratmeter große Fläche soll im kommenden Jahr verschiedene Spielgeräte und eine Sitzgelegenheit erhalten. Zweiter Bürgermeister Karl Völk hat eine erste Skizze erarbeitet. Neben einer Sitzgelegenheit soll der Spielplatz einen Kletterturm, ein Wippgerät, eine Schaukel und einen Sandkasten erhalten. Für den Spielplatz steht ein Budget von 35.000 Euro inklusive Bepflanzung zur Verfügung. Ratsmitglied Manuel Lahner bemerkte, dass der vorgestellte Spielplatz, genau wie der Spielplatz am Bürgerhaus, eher für kleinere Kinder konzipiert sei. Lahner fragte , ob es nicht sinnvoll sei, auch für andere Altersgruppen Spielmöglichkeiten zu schaffen. Um nicht am tatsächlichen Bedarf und den Wünschen der Betroffenen vorbei zu planen, soll nun eine Einladung zur Bürgerbeteiligung erfolgen.

Die Straßenausbesserungen in der Peter-Dörfler-Straße wurden abgeschlossen. Den Zuschlag für die Arbeiten erhielt die Firma Gabriel.

Neues Auto für die Feuerwehr Waal

Gute Nachrichten konnte Bürgermeister Robert Protschka bezüglich des neuen Logistikfahrzeugs für die Waaler Feuerwehr überbringen. Am 13. November findet nach langem Warten die erste Besprechung über die Ausstattung des Fahrzeugs statt. Man rechnet nun bald mit der Auslieferung und Übergabe.

Bürgermeister Robert Protschka erhält momentan wieder gehäuft Klagen über Schnellfahrer in den Ortschaften. Demnächst wird eine Verkehrsmessung stattfinden, um die Überschreitungen zu verifizieren und um Maßnahmen gegen Temposünder ergreifen zu können.

Bäume bereiten Sorge

Die alte Linde in der Mühlstraße (Naturdenkmal) wurde auf ihre Standfestigkeit überprüft. Ihr Erhalt konnte durch ein Gutachten für weitere fünf Jahre gesichert werden.

Sorgen bereitet aber die alte Trauerweide am Theaterparkplatz. Das nach einem Astbruch erstellte Baumgutachten empfiehlt den massiven Rückschnitt der Weide, um eine weitere Gefährdung zu vermeiden. Der Stamm soll dabei erhalten und eine neue Weide ersatzweise gepflanzt werden.

Die Pflanzung einer neuen Kastanie in der Ritter-von-Herkomer-Straße soll demnächst eine Lücke in der Kastanienallee schließen.

Die Bürgerversammlungen für alle vier Ortsteile der Marktgemeinde Waal werden im November stattfinden.