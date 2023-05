Waaler Bürgerheim: Sanierung kostet viel Geld

Gemeinde Waal muss für das Gebäude in Waalhaupten viel Geld in die Hand nehmen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kommen zur Sitzung.

10.05.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Mit der notwendigen Sanierung des Bürgerheims in Waalhaupten befasste sich der Waaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dazu waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Waaler in Waaler Rathaus gekommen.

Spätestens seit der Bürgerversammlung im vergangenen November steht fest, dass das in die Jahre gekommene Bürgerheim saniert werden muss. Einer Renovierung hatte Bürgermeister Robert Protschka damals bereits zugestimmt und 245.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Seit Schließung der Gaststätte Post in Waal verfügt nur noch das Bürgerheim über einen Saal für größere Veranstaltungen in der Marktgemeinde.

Das Geld reicht bei Weitem nicht aus

Das Architekturbüro Stein und Buchholz hat inzwischen eine Bestandsaufnahme erstellt. Das Ergebnis: Das Geld reicht bei Weitem nicht aus. Allerdings liegt auch noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Neben einer Erneuerung des Dachs müssen die Fluchtwege und Entrauchungsmöglichkeiten neu gestaltet werden. Die sanitären Anlagen sind nicht barrierefrei. Auch eine neue Heizung wird wohl notwendig.

Um die Kosten zu stemmen, könne man nur schrittweise vorgehen, sagte Bürgermeister Protschka. Dabei müsse man auch klären, ob man heute noch eine Kegelbahn brauche und wie die Umbaumaßnahmen vonstattengehen sollen, damit die Räume auch für die Vereine sinnvoll gestaltet werden. Auch wenn die Kosten hoch sein werden, habe die Maßnahme politischen Vorrang.

Für Neubauten weniger Zuschüsse zu erwarten

Die Anfrage von Ratsmitglied Sascha Wein, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich ein neues, modernes Gebäude zu errichten, stieß bei mehreren Kollegen aus dem Gremium auf Widerstand. Sylvia Vogg-Port meinte, für Neubauten seien wesentlich weniger Zuschüsse zu erwarten.

Was sich alle wünschen, ist die Wiederbelebung der Gastronomie im Bürgerheim. Seit der Kündigung des Wirts im Oktober 2022 ist man auf der Suche nach einem neuen Pächter. Im nächsten Schritt wird Bürgermeister Robert Protschka zunächst mit den Vereinen sprechen. Für die Waalhauptener Vereine ist das Bürgerheim das einzige öffentliche Gebäude im Ort.