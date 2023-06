Der Waaler Bürgermeister Robert Protschka spricht über Pläne für die Nahwärmeversorgung. Als einer aus dem Volk fühlt er sich bei den Passionsspielen wohl.

13.06.2023

Sie wurden bei der Kommunalwahl 2020 in Waal zum Bürgermeister gewählt. Nun ist Halbzeit Ihrer Amtsperiode. Welche Herzensangelegenheiten konnten Sie bereits vorantreiben oder gar verwirklichen?

Robert Protschka: Unser Gemeindeblatt, das im Dezember 2020 zum ersten Mal herauskam, ist ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt. Dieses wird im 14-tägigen Turnus kostenlos an alle Haushalte verteilt. Wichtig war mir, dass alle Vereine und Gruppierungen ein Forum haben, ihre Arbeit vorzustellen und Veranstaltungen bekannt zu machen. Zum anderen können sich alle über das dörfliche Geschehen informieren. Am 1. Juli starten wir mit dem Quartiersmanagement. Wir haben eine Sozialpädagogin als Quartiersmanagerin eingestellt. Angesichts der älter werdenden Gesellschaft ist es wichtig, vor Ort Strukturen zu haben, die den Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen. Weil mir die Bürgerbeteiligung am Herzen liegt, möchte ich unser Gemeindeentwicklungskonzept nennen – in meinen Augen ein zukunftweisendes Projekt. Neben Wohnen, Bauen und Ortsbild werden Fragen des sozialen Lebens, der Mobilität und des Klimaschutzes diskutiert und Ziele entwickelt.

Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit noch erreichen?

Protschka: Neben der Erweiterung der Alten Schule Bronnen und der Sanierung des Bürgerheims in Waalhaupten werden wir weiter in die Infrastruktur investieren. Ein ganz wichtiges Anliegen ist mir der Aufbau einer Nahwärmeversorgung für den Markt Waal. Dieses Projekt ist eng mit dem Neubau und der Sanierung des Seniorenheimes verknüpft. Hier sind wir dabei, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, hoffen wir, vor Ende der Amtsperiode starten zu können.

Sie sind als Bürgermeister neu gewählt worden und mussten sich einarbeiten. Wie lief die Findungsphase während der Corona-Pandemie?

Protschka: Gefehlt hat am Anfang der persönliche Austausch, es gab durch Corona weniger Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen. Mit dem Bau der Räume für die Mittagsbetreuung an der Grundschule stand gleich ein großes Projekt ins Haus, das ich von meinem Vorgänger übernommen hatte. Mit Verwaltungsaufgaben hatte ich als Konrektor an der Mittelschule schon zu tun, auch wenn in einer Gemeinde natürlich mehr anfällt. Dabei war meine Gemeindesekretärin Konny Steber eine unerlässliche Stütze. Insgesamt habe ich mich schnell zurechtgefunden und konnte mich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VG verlassen. Dass keine Veranstaltungen stattfanden, war zwar schmerzlich, hat mir aber Zeit gegeben, mich auf die Aufgaben zu konzentrieren.

Sie haben vor ihrem Bürgermeisteramt als Lehrer gearbeitet. Hand aufs Herz: Fühlen Sie sich in mancher Gemeinderatssitzung nicht auch wie vor einer aufgeregten Schulklasse?

Protschka:Unsere Zusammenarbeit im Marktgemeinderat läuft unaufgeregt, harmonisch und konstruktiv. Alle Ratsmitglieder sind sehr engagiert, darüber bin ich froh und dankbar. Es ist ein gutes Gefühl, wenn alle an einem Strang ziehen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch mal unterschiedlicher Meinung sind und intensiv diskutieren. Wichtig ist aber, dass wir uns immer auf Augenhöhe begegnen und kompromissfähig sind. Pädagogisch war die Arbeit als Lehrer eine viel größere Herausforderung.

In Waal herrscht dieses Jahr Ausnahmezustand wegen der Jubiläumspassion, bei der auch Sie auf der Bühne zu sehen sind. Was verbindet Sie mit den Passionsspielen und wie gefällt es Ihnen im Rampenlicht?

Protschka: Die Jubiläumspassion ist natürlich ein prägendes Ereignis. Noch nie waren so viele Akteure beteiligt. Und noch nie war die Vorbereitung so schwierig – sicher eine interessante Parallele zum Ursprung der Spiele vor vierhundert Jahren. Dass die Passionsspiele in der jetzigen Form stattfinden können, grenzt an ein kleines Wunder. Und ich finde, das spürt man auch. Die Passion ist ja immer ein großes Gemeinschaftswerk. Aber in diesem Jahr scheint die Freude, spielen zu können, irgendwie besonders groß. Ich selber habe kein besonderes schauspielerisches Talent. Letztmals war ich 2009 mit meiner Familie dabei. Mit meiner Rolle im Volk kann ich mich gut identifizieren. Es macht mir auf jeden Fall viel Spaß, und für einen Waaler Bürgermeister gehört die Passion ja dazu.

