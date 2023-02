Wie steht es um die Nahversorgung auf dem Land rund um Buchloe?

Der Waaler Dorfladen bekommt einen bundesweiten Preis für die Wirtschaftlichkeit. Wie es um die Nahversorgung im ländlichen Raum rund um Buchloe bestellt ist.

Gut ist, wenn man im ländlichen Raum ohne Auto Milch, Obst und Semmeln holen kann. Noch besser ist, wenn das viele annehmen und sich das Geschäft rentiert. So läuft es offenbar im Waaler Dorfladen. Das Geschäft ist jüngst bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet worden als Gold-Dorfladen in der Kategorie Wirtschaftlichkeit. Um diesen Goldstandard zu halten, sind die Betreiber jedoch auf die Treue der Kundinnen und Kunden angewiesen.

Waaler Dorfladen räumt in der Kategorie Wirtschaftlichkeit Preis ab

In der Vorauswahl erhielten 16 von 62 teilnehmenden Bürger- und Dorfläden aus ganz Deutschland fünf Sterne und qualifizierten sich damit zur Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb – darunter auch Waal. Sieben wurden nun in unterschiedlichen Kategorien prämiert. Gemessen und bewertet wurden die Jahre 2019 und 2020. Zur Preisverleihung reiste das Team aus Waal nach Berlin, wo Dr. Ulrike Regele vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag den Ostallgäuern die Auszeichnung überreichte. Coronabedingt musste die Verleihung mehrmals verschoben werden. Für die Bewertung relevant waren demnach die Jahre 2019 und 2020 – rosige Zeiten für den Dorfladen.

Preisübergabe auf der Grünen Woche in Berlin (von links): Dr. Ulrike Regele, Dirk Hess, Sabine Waibl, Madeleine Mock, Karin Ückert, Matthias Bultmann, David Kramer. Bild: Bundesverband der Bürger- und Dorfläden

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es seit Beginn der Pandemie etwas bergab ging. „In 2021 und 2022 hätten wir es aufgrund niedriger Umsätze und steigender Kosten nicht aufs Podest geschafft“, sagt Hartmut Gieringer, Geschäftsführer des Dorfladens. Stieg der Umsatz in den ersten Jahren nach der Gründung im Jahr 2017 auf 579.000 Euro, verbuchte der Laden 2021 nur noch 545.450 Euro. Auch in 2022 war der Umsatz mit 531.000 Euro rückläufig. Hatte man 2020 mit gut 7500 Euro noch ein positives Betriebsergebnis, war man in 2021 mit fast 15.000 Euro im Minus.

300 Waaler beteiligen sich als Anteilseigner am Projekt Dorfladen

„Um beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, müssen wir uns alle anstrengen. Ab 2023 wird neu gemessen und bewertet“, so Gieringer. „Wichtig für den Dorfladen ist es, jetzt den Schwung der Gründereuphorie in eine nachhaltige und gesicherte Zukunft mitzunehmen“, betont Vorstandsmitglied Sascha Wein. Der Dorfladen wurde damals ins Leben gerufen, um die Lücke zu stopfen, die eine Geschäftsaufgabe hinterlassen hatte. 300 Waaler beteiligten sich als Anteilseigner – das mag zum erfolgreichen Start beigetragen haben. Grundvoraussetzung für die Zukunft sei laut Wein, dass sich noch mehr Menschen im Dorfladen treffen und dort einkaufen.

Mit Bäcker, Metzger, Dorfladen und Naturkostladen sind die Waaler in einer privilegierten Situation. Doch wie sieht die Nahversorgung in anderen Dörfern der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe aus? In Jengen könne man sich nicht beschweren, meint Bürgermeister Ralf Neuner. Mit dem Rewe-Markt ist dort ein Vollsortimenter ansässig, in dem man von Gebäck bis Getränke alles bekommt. Zudem hat kürzlich neben der Kirche ein Geschäft für polnische Spezialitäten eröffnet. Als Weichter erledigt Neuner seine Einkäufe jedoch am liebsten im Edeka Stiegelmeyr. „Den gibts’ immer schon“, sagt er und erinnert sich, wie er sich dort schon als kleiner Bub Eis gekauft hat. In dem Ortsteil werde der Laden gut angenommen – „samstags steht man Schlange“, sagt Neuner. Das liege aus seiner Sicht vor allem daran, dass es ein Treffpunkt für Bewohner ist, wo man zusammenkommt und ratscht. Sollte es den nicht mehr geben, würde „ein Stück Dorfleben wegbrechen“.

Nahversorgung in Lamerdingen: Raiffeisen-Markt zieht um

Beim Blick in die Umgebung scheint diese Sorge nicht unberechtigt: In Beckstetten hat vor Jahren das Geschäft geschlossen, da ein Nachfolger fehlte. Dort sind die Bürgerinnen und Bürger nun zum Einkaufen aufs Auto angewiesen. Ähnlich schaut es in Lamerdingen aus. Neben Landwirten, die Produkte am Hof verkaufen, gibt es Saft von der Obstkelterei Merk und einige haltbare Lebensmittel im Raiffeisen-Markt. Der zieht jedoch im Sommer um nach Ettringen.

„Der Wunsch ist schon gegeben“, sagt Bürgermeister Manuel Fischer über die Nahversorgung. Darum bemühen sich die Verantwortlichen auch intensiv um einen Nachnutzer des Raiffeisen-Marktes. Fischer etwa könnte sich zum Beispiel einen Selbstbedienungsladen vorstellen. Einen solchen hat V-Markt jüngst in Kaufbeuren eröffnet und auch in Wiedergeltingen erhält der Selbstbedienungsladen „Reinspaziert“ viel Zuspruch. „Das wäre zukunftsorientiert“, sagt Fischer über das Konzept mit wenig Personalaufwand. Für die Nachnutzung sei er jedoch auf den Eigentümer, die VR-Bank, angewiesen. Damit Bürger das Angebot akzeptieren, müssten Preis und Sortiment passen – das sei die große Herausforderung.

