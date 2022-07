Waaler Gemeinderat lehnt Hundeschule ab

Die Haushaltssatzung wird in der Marktgemeinde Waal verabschiedet. Am Seniorenheim kommt ein Tempolimit. Warum die Hundeschule abgelehnt wurde.

Der Gemeinderat Waal hat in seiner jüngsten Sitzung die Haushaltssatzung für das laufende Jahr besprochen.

Für das Jahr 2023 sieht der Plan Baukosten von 210.000 Euro für die Bushaltestelle in der Emmenhausener Straße vor. Eine weitere Änderung betrifft die Kanalarbeiten im Waaler Süden: Hier läuft im Jahr 2024 die Gewährleistungsfrist aus. Die Ausgaben werden um 124.000 Euro niedriger angesetzt, als ursprünglich geplant. Im Jahr 2025 schlägt dann die Anschaffung eines Fahrzeugs für die Feuerwehr Bronnen mit 50.000 Euro zu Buche. Außerdem wurde die Sanierung der Küchen im Kindergarten mit 24.000 in den Haushaltsplan mit aufgenommen.

Mit diesem Haushalt plant die Gemeinde Waal 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist damit rund 4,5 Millionen Euro für den Verwaltungshaushalt und rund 3,5 Millionen Euro für den Vermögenshaushalt aus. Der Gesamtbetrag für Investitionen und Fördermaßnahmen wird auf rund 960.000 Euro festgesetzt.

Die Gemeinde muss zum Jahresende ein Darlehen in Höhe von 1,25 Millionen Euro zurückzahlen. Wegen dieser Tilgung könne man nicht in dem Ausmaß wie im Vorjahr Geld ansparen und dem Vermögenshaushalt zuführen, erklärte Monika Götzfried von der Kämmerei der VG Buchloe. Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Marktgemeinderat einstimmig beschlossen.

Marktgemeinderat lehnt Hundeschule einstimmig ab

Einstimmig abgelehnt wurde dagegen der Antrag auf eine Hundeschule Am Eurishofener Feld in Waal. Hier war eine Trainingsfläche mit Welpen- und Gruppenwiesen, ein Trainingsbecken mit Wasserlauf und eine Geröllfläche für das Aufspürtraining vorgesehen. Parkplätze und eine mobile Toilette konnten nachgewiesen werden. Die Antragstellerin bringt laut Bürgermeister Robert Protschka die Ausbildung und Professionalität für die Umsetzung eines schlüssigen Konzepts mit.

Trotzdem wurde das Thema mit einiger Skepsis im Gemeinderat diskutiert. Zum einen befürchteten die Räte eine erhöhte Lärmbelästigung für die Anwohner. Allein auf die zwei vorgelegten Schallgutachten von ähnlichen Hundeschulen wollte man sich nicht verlassen: Hier müsse man genauer prüfen, ob diese Gutachten mit dem geplanten Vorhaben vergleichbar seien. Ferner gebe es noch kein schlüssiges Konzept für die Bepflanzung. Ebenfalls noch unklar sind die Öffnungszeiten.

Bürgermeister will Antragstellerin zur Klärung offener Fragen einladen

Aufgrund der noch vielen offenen Fragen und Bedenken lehnten die Ratsmitglieder den Antrag einstimmig ab. Protschka kann einer Hundeschule aber grundsätzlich positive Seiten abgewinnen: „Ein gut sozialisierter und ausgebildeter Hund mit einem verantwortungsbewussten Halter ist doch wünschenswert.“

Auch könne man dieses Vorhaben nicht mit der früheren „wilden“ Hundeschule im Norden von Waal vergleichen. Protschka wird Kontakt mit der Antragstellerin aufnehmen und sie zur weiteren Klärung zu einer Gemeinderatssitzung einladen.

Tempo 30 beim Senioren- und Pflegeheim Waal

Die Singoldstraße wird auf insgesamt 300 Metern entlang des Seniorenheims von der Brücke bis zur Singoldstraße 8 mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer belegt. So werde dem Sicherheitsgefühl der Senioren entsprochen, sie komme aber allen Fußgängern und Radfahrern zugute, sagte Bürgermeister Protschka. Zudem würden Fahrgeräusche reduziert.

Zweiter Bürgermeister Karl Völk stellte die Sinnhaftigkeit der Maßnahme infrage. So habe im Vorfeld weder eine Verkehrsmessung stattgefunden, noch sei ihm irgendein Vorfall in diesem Bereich in den letzten 30 Jahren bekannt.

Ratsmitglied Markus Ott war ganz anderen Ansicht und traf mit seiner Frage „muss denn erst etwas passieren?“ auf vielfache Zustimmung. Man konnte sich schlussendlich mit zwei Gegenstimmen auf die Tempobeschränkung entlang des Seniorenheims einigen.

