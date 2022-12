Wie geht es weiter mit dem Bürgerheim in Waalhaupten?

Das Bürgerheim, der Treffpunkt in Waalhaupten, ist in schlechtem Zustand. Einen Pächter gibt es derzeit nicht - das treibt die Anwohner um.

02.12.2022 | Stand: 11:43 Uhr

Mehr als 60 interessierte Bürger und Bürgerinnen kamen zur Bürgerversammlung im Bürgerheim Waalhaupten – fast dreimal mehr Interessierte als vor einem Jahr.

Zunächst ging der Waaler Bürgermeister Robert Protschka auf Anliegen aus der letzten Bürgerversammlung in Waalhaupten ein. Das Bushäuschen sei zwar immer noch alt, biete aber ausreichend Schutz vor Wind und Wetter, sagte Protschka. Damit die Wartenden den Bus rechtzeitig sehen können, haben Mitarbeiter des Bauhofs eine große Scheibe eingesetzt. Wie Protschka berichtete, konnten die meisten Anliegen bearbeitet oder eine Abhilfe angestoßen werden.

Zukunft des Bürgerheims in Waalhaupten treibt die Bürger um

Das Thema, das die Waalhauptener derzeit am meisten umtreibt, ist das Bürgerheim, wie sich auch bei der Bürgerversammlung zeigte. Dass man das in den 1970er Jahren errichtete Waalhauptener Bürgerheim auch in Zukunft brauche, stehe außer Frage. Allerdings gebe es am und im Gebäude erhebliche Mängel.

Da das Gebäude der Gemeinde Waal gehöre und der ehemalige Pächter vor kurzem aufgehört habe, müsse nun zeitnah der bauliche Zustand von einem Gutachter geprüft werden, erklärte Protschka. Ziel müsse es sein, einen neuen Pächter zu finden, der zu Waalhaupten passt und umgekehrt. Auch Protschka habe großes Interesse eines Fortbestehens, da in der Marktgemeinde jetzt nur noch das Waalhauptener Bürgerheim einen großen Saal für Veranstaltungen biete.

Braucht das Bürgerheim überhaupt einen Pächter?

Ein Bürger wollte wissen, ob nicht die Vereine ihre Veranstaltungen selbst organisieren könnten und ob es überhaupt einen Pächter brauche. Protschka kann sich die Idee prinzipiell als Übergangslösung vorstellen, sagte aber, dass es dabei schnell zu „Ermüdungserscheinungen“ kommen könnte. Er sei deshalb an einer langfristigen Lösung interessiert. Dem stimmten die meisten Anwesenden auch zu. Bis es zu weiteren Entscheidungen kommt, müssen sich die Waalhauptener ohnehin selbst organisieren, sagte Protschka weiter. Man müsse jetzt gemeinsam eine vernünftige Lösung für das Bürgerheim erarbeiten.

Im weiteren Verlauf des Abends ging es unter anderem noch um sanierungswürdige Straßenabschnitte, eingewachsene Feld- und Waldwege und die Pflege des Baumbestands. Protschka versicherte, die protokollierten Punkte zeitnah anzugehen.

Lesen Sie auch: Ruf nach hybriden Sitzungen bleibt in Waal unerwidert