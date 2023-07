Das sind die neuen Pläne für das Bürgerheim in Waalhaupten

Die Planungen für die Renovierung des Bürgerheims in Waalhaupten werden konkreter. Weitere Themen beschäftigen die Waaler Gemeinderäte zudem.

13.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Planungen für die Renovierung des Bürgerheims in Waalhaupten gehen in die nächste Runde. Kürzlich trafen sich die Vereine mit Bürgermeister Robert Protschka, den Gemeinderäten Karl Völk, Karlheinz Seel und Werner Stritzel, um mit Alexander Karg von der Hochbauabteilung der VG und Planer Thomas Geiger das weitere Vorgehen zu beraten. Zweiter Bürgermeister Karl Völk fasste die Ergebnisse in der Gemeinderatssitzung zusammen.

