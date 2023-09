Kegelbahn bald Schießstand - Bürgerheim in Waalhaupten wird umgebaut

Das Bürgerheim in Waalhaupten soll saniert werden. Dabei stehen umfangreiche Maßnahmen auf der Agenda. So sieht der Plan aus.

10.09.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Mit dem Umbau des Bürgerheims in Waalhaupten hat sich der Marktgemeinderat Waal befasst. Geplant sind Sanierungsmaßnahmen, Brandschutzertüchtigungen und ein Anbau an den Haupteingang. In diesen soll ein Sanitärbereich samt barrierefreier Toilette integriert werden. Vorgesehen ist, die Dachneigung des Anbaus dem Bestandsgebäude von 18 Grad anzupassen, den separaten Gaststättenzugang zu wahren und die Größe des Mehrzweckraums auf weniger als 200 Personen festzulegen.

Bürgerheim in Waalhaupten: Gemeinderat befasst sich mit Sanierung

Zweiter Bürgermeister Karl Völk und Alexander Karg vom Bauamt der VG Buchloe sagten, dass die Kegelbahn nach Ansicht der dort beheimateten Vereine nicht mehr benötigt wird. Der 52-Quadratmeter-Raum soll nun dem Schützenverein zur Erweiterung der Schießstände zugeordnet werden. Davor wird ein Umkleideraum neben dem Schützenheim eingerichtet. Die Zugänge zu den Schießständen und zum Musikproberaum sollen durch breite Wandöffnungen hergestellt werden. Für diese Variante entschied sich der Rat einstimmig und erteilte das gemeindliche Einvernehmen für den Anbau und die Sanierungsmaßnahmen.

Einwände gab es aber gegen die nachträgliche Genehmigung eines Geräteschuppens in Waalhaupten. Dessen Wand steht auf der Grundstücksgrenze, der Dachüberstand ragt ins Nachbargrundstück hinein. Deshalb wurde das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt.

Geräteschuppen wird zum Streitpunkt

Aus nicht öffentlicher Sitzung berichtete Völk, dass die Feuerwehren Waal und Waalhaupten eine Lösung zur Ertüchtigung ihrer Tragkraftspritzen gefunden haben. Die in Waal verwendete Pumpe Fox 2 des Herstellers Rosenbauer ist für die Waalhauptener Wehr ausreichend. Deshalb geht sie von Waal nach Waalhaupten und dafür erhält die Waaler Wehr eine neue Pumpe Fox 4. Der Rat bewilligte die Beschaffung, die Pumpe wurde bestellt. Von 17.500 Euro Kosten brutto verbleiben Waal nach Erhalt der Zuschüsse des Freistaats Bayern von 6500 Euro und des Landkreises von 1000 Euro 10.000 Euro als Eigenanteil.

54.000 Euro - Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz vergeben

Völk berichtete auch, dass eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz für 54.000 Euro vergeben wurde plus 90.000 Euro Kosten für eine Probebohrung. Dafür wurde ein Förderantrag über 145.000 Euro eingereicht. Der Markt hat schon eine Kostenzusage über 50 Prozent erhalten. Völk wies zudem darauf hin, dass der Briefkasten in der Emmenhauser Straße abgebaut und nun bei der Bäckerei Ried angebracht wurde. Themenabende zum Gemeindeentwicklungskonzept für alle Bürger finden am 23. und 29. September statt.

