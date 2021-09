Waalhauptener sorgen sich um Schulkinder und Senioren

Rund 30 Einwohner des Waaler Gemeindeteils diskutieren lebhaft im Bürgerheim und sammeln Ideen, wie das Dorfleben verbessert werden kann.

24.09.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Bushäuschen, Parksituation und Seniorentreff – vielfältig waren die Themen, die bei der Bürgerversammlung im Waalhauptener Bürgerheim zur Sprache kamen. Rund 30 Bürgerinnen und Bürger des Waaler Ortsteils diskutierten angeregt mit Bürgermeister Robert Protschka. Einer privaten Nutzung des Waalhauptener Festplatzes, beispielsweise für Hochzeiten, stehe die Marktgemeinde kritisch gegenüber, antwortete der Bürgermeister auf eine entsprechende Anfrage. Weiteres Thema war das örtliche Bushäuschen. „Die Bretter sind außen in die Jahre gekommen und hängen teils weg“, monierte einer der Anwesenden. Protschka sagte zu, dass der Unterstand möglichst noch vor dem Winter repariert wird, damit die wartenden Schulkinder nicht im Regen stehen müssen. Dass sie dies oft tun, liege aber nicht nur am Zustand, sondern auch an der ungünstigen Lage des Häuschens. Da der Bus ein Stück entfernt hält, warteten die Kinder nicht unter dem Dach, sondern näher an der Haltestelle, schilderte eine Bürgerin. „Die wollen alle die besten Plätze im Bus und stellen auch ihre Schulranzen in den Regen, um die Plätze zu reservieren“, sagte sie. Protschka stimmte ihr zu und betonte, dass man auch über einen alternativen Standort des Bushäuschens nachdenken müsse.