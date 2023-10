Waalhauptener Veteranen feiern mit Gottesdienst und großer Ausstellung

Soldaten- und Veteranenverein Waalhaupten begeht sein 100-jähriges Bestehen. Zur Kirche geht es in einem prächtigen Festzug.

31.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einem gelungenen Rahmenprogramm feierte der Soldaten- und Veteranenverein Waalhaupten sein 100-jähriges Gründungsjubiläum. Vorsitzender Jürgen Brückl freute sich über die große Resonanz der Bevölkerung und ließ mit einer aufwendig vorbereiteten Ausstellung die Geschichte des Vereins sowie des Ortes Waalhaupten Revue passieren.

Viele Vereine aus der Nachbarschaft

Ein feierlicher Festzug mit Festwagen und zahlreichen benachbarten Vereinsabordnungen führte durch den Ort zum Gedenkgottesdienst für die gefallenen und vermissten Soldaten der Weltkriege. Pfarrer Michael Rudolf ging in seiner Ansprache auf die Notwendigkeit des Friedens ein und segnete das Jubiläumsband für die Fahne. Beim Festakt im Bürgerheim Waalhaupten erinnerte Brückl an den Werdegang des Vereins. Mit Grußworten gratulierten der Patenverein Waal sowie die Marktgemeinde Waal und einzelne Vereinsvorsitzende. Für einen feierlichen Rahmen sorgte die Musikkapelle Waalhaupten mit Dirigent Dominik Ertl.

Großes Interesse an der Ausstellung

Auf großes Interesse stieß die historische Ausstellung in den Räumen des Bürgerheims Waalhaupten. Vorsitzender Jürgen Brückl hatte in monatelangen Bemühungen Daten, Unterlagen, Fotos und Dokumente zusammengetragen, ausgewertet, chronologisch erfasst und gemeinsam mit dem gesamten Vorstand optisch sehr ansprechend zu einer Ausstellung zusammengefasst. An insgesamt fünf Tagen kamen zahlreiche Besucher, um sich darüber zu informieren.