Waffel-Aktion am Gartenzaun: Allgäuerin spendet Erlös an Ukraine-Hilfe von Humedica

Sabine Grünewald-Hilken aus Buchloe bietet selbst gebackene Bio-Waffeln gegen eine Spende an – und unterstützt damit die Ukraine-Hilfe von Humedica.

07.03.2022 | Stand: 08:53 Uhr

Es war eine spontane Aktion – und wurde ein voller Erfolg. Sabine Grünewald-Hilken hat am Sonntagnachmittag in der Fellhornstraße in Lindenberg (Ortsteil von Buchloe) – direkt am Fuß- und Radweg Richtung Jengen – unter dem Motto „Waffeln genießen & Gutes tun“ selbst gebackene Bio-Waffeln gegen eine Spende angeboten.

Waffel-Aktion in Lindenberg: Erlös fließt zu 100 Prozent an Humedica für deren Ukraine-Projekt

„Der Erlös fließt zu 100 Prozent direkt an die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica für deren Ukraine-Projekt“, verspricht sie. Unterstützt wurde die dreifache Mutter von ihrer Familie und Bekannten. Unter anderem haben ihr Nachbarn Waffeleisen geliehen. (Das könnte Sie auch interessieren: Lichter in Buchloer leuchten für den Frieden in der Ukraine)

Spendenaktion in Lindenberg: Sabine Grünewald-Hilken besorgt Zutaten in Bio-Qualität für 150 Waffeln

Am Freitag ist der Lindenbergerin die Idee gekommen, nachdem sie von einer ähnlichen Aktion eines achtjährigen Mädchens aus Moosburg gehört hatte. „Das ist relativ einfach umzusetzen“, hat sich Sabine Grünewald-Hilken gedacht und Zutaten in Bioqualität für 150 Waffeln besorgt.

In Lindenberg gibt es am Gartenzaun Waffeln - viereckig oder in Herzform, mit oder ohne Puderzucker

Am Sonntagmittag Punkt 13 Uhr standen die ersten Interessenten am Gartenzaun und ließen sich die warmen Köstlichkeiten schmecken – viereckig oder in Herzform, mit oder ohne Puderzucker. Manch einer kam gezielt in die Fellhornstraße, weil er über die sozialen Medien und den WhatsApp-Status von der Aktion gehört hatte. Andere verbanden den Sonntagsspaziergang mit einem Abstecher zur Waffelstation. (Lesen Sie auch: Helme, Zuflucht und Zusammenhalt - so helfen die Buchloer in der Ukraine)

