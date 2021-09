Wahlmarathon in der Buchloer Viehauktionshalle

„Unter besonderen Umständen“ fand die Kreisvertreterversammlung der Ostallgäuer CSU statt. Das lag nicht nur am coronabedingt gewählten Veranstaltungsort, der Schwabenhalle in Buchloe, in der ansonsten Viehauktionen abgehalten werden. Gastrednerin war Landtagspräsidentin Ilse Aigner (vorne).