Bei Igling wurde ein Tier angefahren und getötet. Experten vermuteten, dass es sich um einen Wolf handelt. Jetzt ist das Ergebnis der DNA-Analyse da.

Von Thomas Wunder

06.02.2021 | Stand: 15:07 Uhr

Das Tier, das Anfang Januar auf der A 96 bei Igling angefahren und dabei tödlich verletzt wurde, war ein Wolf. Das hat das Landesamt für Umwelt in Augsburg auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Letzte Sicherheit habe eine DNA-Untersuchung erbracht, die am Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin durchgeführt worden war.