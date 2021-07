Was Buchloer richtig gut finden und wo sie Verbesserungsbedarf sehen

Buchloer gehen und fahren mit offenen Augen durch die Stadt. Was ihnen alles aufgefallen ist, haben sie bei der Bürgerversammlung berichtet.

16.07.2021 | Stand: 05:11 Uhr

Breit gefächert waren die Anregungen, die Buchloerinnen und Buchloer bei der Bürgerversammlung in der VfL-Halle nach dem Bericht von Bürgermeister Robert Pöschl vorgebracht haben. Alle Wortmeldungen hatten eines gemeinsam: Es gab viel Lob für den Bürgermeister, die Stadträte und die Mitarbeiter im Rathaus. Karl Bihler sagte beispielsweise, dass das Amt der Stadträte in der schwierigen Zeit sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen sei und die Verwaltung bestens funktioniert habe. „Ich habe keine Einschränkung bemerkt.“ Das sahen scheinbar auch andere Anwesende so, denn dafür gab es Applaus.