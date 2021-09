Was macht der Biber in einem Kreisverkehr mitten in Buchloe?

Eine ungewöhnliche Begegnung mit dem Tier hatte eine AZ-Leserin in der Buchloer Innenstadt. Was den Nager dazu treibt, sein natürliches Umfeld zu verlassen.

05.09.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Eine „ungewöhnliche Begegnung“ habe sie kürzlich in Buchloe gehabt, schreibt BZ-Leserin unserer Redaktion. Spätabends, gegen 23 Uhr, sei ihr mitten in der Innenstadt ein Biber über den Weg gelaufen. Nun fragt sich die Frau, was das Tier dort gesucht hat: „Möglicherweise ein neues Revier?“

Man muss genau hinsehen, um zu erkennen, was einer Leserin nachts vor die Kameralinse gehuscht ist.

Landwirt Georg Lochbrunner aus Dillishausen beobachtet die Nagetiere seit vielen Jahren aufmerksam.

Nager sorgte für Ärger

An seinem Grundstück an der Saalach sorgten sie in der Vergangenheit für Ärger. Dort hatten sie Staudämme gebaut und die Wege entlang des Ufers untertunnelt. Eine Reiterin war deshalb sogar gestürzt und hatte sich verletzt. Seit einiger Zeit jedoch habe er keine Probleme mehr mit den Tieren, offenbar haben sie sich andere „Jagdgründe“ gesucht, wie Lochbrunner vermutet. Das Grundstück diene außerdem Spaziergängern als Naherholungsgebiet – möglicherweise stören die den Biber.

Biber war weitgehend ausgerottet

Die Art sei in Europa praktisch ausgerottet gewesen, in Deutschland fast gänzlich verschwunden. Erst durch strenge Schutzmaßnahmen gelang die Wiederansiedlung. „In der 1960er- und 70er-Jahren sind die Biber wieder zurückgekommen. Das Problem ist, dass sie bei uns praktisch keine natürlichen Feinde haben“, erklärt Lochbrunner. Sie können sich mehr oder weniger ungehindert vermehren. Weil es immer wieder zu Konflikten mit Land-, Forst- und Wasserwirtschaft kommt, gibt es in Bayern ein Bibermanagement, das diese lösen soll. Denn so wertvoll das Tier für die Natur ist, so groß sind mitunter die Schäden in Kulturlandschaften, die es hinterlässt. Passt Bibern ihr Wohnumfeld nicht, machen sie kurzen Prozess mit Uferbepflanzung oder Landschaftsplanung und legen bei Bedarf ganze Gewässersysteme um. Betroffene können Ausgleichszahlungen erhalten, denn Biber sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt – dürfen also nicht getötet werden.

Gesprächsthema am Stammtisch

Von dem Biber, der kürzlich in Buchloe unterwegs war, hat Lochbrunner am Stammtisch erfahren – das Tier sei spätabends durch den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße spaziert. Die nachtaktiven Tiere seien eigentlich menschenscheu und wollen ihre Ruhe haben. „Wahrscheinlich war er auf der Suche nach etwas Fressbarem“, vermutet der Landwirt. Denn neben ihrer üblichen Nahrung wie Gräsern und Wasserpflanzen mögen Biber auch gerne Obst, Getreide und Mais. Und davon gebe es rund um Buchloe mehr als genug – Lochbrunner spricht sogar von einer „Vermaisung“ der Landschaft.

Lesen Sie auch

Saatkrähen fressen bei Igling ganze Felder leer, in Buchloe setzen sie Anwohnern zu Krähenplage im Ostallgäu und Landkreis Landsberg

Bei Problemen mit dem Nager können sich Bürger im Ostallgäu an den Biberberater bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts wenden.

Lesen Sie auch, wo in Kaufbeuren immer wieder ein Biber gesichtet wird - mit Video.