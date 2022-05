Was sich Kinder im Fuchstal für ihren neuen Spielplatz wünschen

Bei der Planung für ein neues Gelände in Asch werden auch die Schulkinder nach ihren Ideen gefragt. Wann gebaut werden soll.

29.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Wie soll ein neuer Spielplatz aussehen? Das wissen Kinder selbst am besten. Und so sammelte eine Elterninitiative in Asch Ideen für den neuen Spielplatz. Demnächst soll mit dem Bau begonnen werden, doch dazu braucht es noch Hilfe.

Vor Kurzem hatte die Elterninitiative für den Ascher Spielplatz zu einem Infotag eingeladen, an dem auch ein Vertreter der Firma, mit der man beim Bau zusammenarbeitet, teilnahm. Über 100 Ascher Schulkinder waren dabei, denn diese konnten ihre Ideen vorbringen.

Aus Ton, Ästen, Holz und Draht gemeinsam gebaut

In Kleingruppen wurden die Spielgeräte, die sich die Kinder wünschten, mit Ton, Ästen, Holz und viel Draht gemeinsam gebaut und anschließend der gesamten Gruppe vorgestellt. Aus den Plänen wählte der Fachmann die machbaren Projekte aus – nun sollen auf dem Spielplatz eine Doppelseilbahn, mehrere Schaukeln (Vogelnest, Mutter-Kind-Schaukel, normale Schaukel), ein Kleinkindbereich mit Pferden und Sand und ein Kletterturm mit Rutsche entstehen.

Baubeginn ist in der zweiten Septemberhälfte, und um das Projekt wie geplant verwirklichen zu können, ist noch Hilfe nötig. Die Gemeinde Fuchstal hat für den neuen Spielplatz 50.000 Euro bereitgestellt, doch die Elterninitiative hofft auf weitere Spenden.

Helfer gesucht

Gleichzeitig ist aber auch „manpower“ gefragt, wenn es mit dem Bau beginnt. Für den 19. September ist der Start geplant, bis zum 30. September soll der Spielplatz fertig sein. Die Firma ermöglicht es, dass auch Helferinnen und Helfer beim Bau eingesetzt werden.

Wer sich bei dem Projekt engagieren will – finanziell oder durch Anpacken – kann sich unter Telefon 0176/60012430 oder per E-Mail an ein.spielplatz.fuer.asch@gmail.com melden.